https://ria.ru/20230518/makron-1872521689.html

СМИ: за родственниками жены Макрона после нападения наблюдает полиция

СМИ: за родственниками жены Макрона после нападения наблюдает полиция - РИА Новости, 18.05.2023

СМИ: за родственниками жены Макрона после нападения наблюдает полиция

Родственники супруги президента Франции Эммануэля Макрона находятся под наблюдением полиции после нападения на ее внучатого племянника, сообщает радиостанция... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T02:17

2023-05-18T02:17

2023-05-18T02:17

франция

эммануэль макрон

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Родственники супруги президента Франции Эммануэля Макрона находятся под наблюдением полиции после нападения на ее внучатого племянника, сообщает радиостанция RTL France со ссылкой на источники. В понедельник внучатый племянник Брижит Макрон Жан-Батист Тронье был избит неподалеку от принадлежащей семье Тронье кондитерской во французском Амьене вскоре после телеинтервью президента Франции Эммануэля Макрона. По словам отца пострадавшего Жан-Александра, нападавшие регулярно участвовали в демонстрациях. Отмечалось, что Тронье уже несколько месяцев боялись, что противники пенсионной реформы возьмутся за них, так как группы протестующих неоднократно пытались приблизиться к кондитерской, которую часто охраняют силы правопорядка. "В отношении других членов семьи супруги главы государства... бдительность полиции также была усилена, но в скрытой форме и ... по согласованию с соответствующими лицами", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что полиция также увеличит количество патрулей вокруг кондитерской Тронье, а в определенные периоды дня вблизи заведения будут присутствовать правоохранители. Внучатому племяннику первой леди Франции также предложили более строгую защиту, но он не счел ее необходимой.

https://ria.ru/20230515/makron-1872029266.html

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франция, эммануэль макрон, в мире