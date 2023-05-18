https://ria.ru/20230518/lipetskkurort-1872716927.html
В Липецкой области реконструируют старейший санаторий "Липецккурорт"
В Липецкой области реконструируют старейший санаторий "Липецккурорт" - РИА Новости, 18.05.2023
В Липецкой области реконструируют старейший санаторий "Липецккурорт"
У старейшего областного санатория "Липецккурорт" появились инвесторы, которые планируют вложить в обновление некогда всероссийской здравницы более двух... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:44
2023-05-18T17:44
2023-05-18T17:44
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 мая – РИА Новости. У старейшего областного санатория "Липецккурорт" появились инвесторы, которые планируют вложить в обновление некогда всероссийской здравницы более двух миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, особое внимание планируется уделить не только уровню лечения, которым всегда славился санаторий, но и комфорту проживания, качеству питания, досугу и благоустройству прилегающих территорий. Уже начались работы по улучшению сервиса – будет заменен оператор питания, а качество поставляемых продуктов и блюд теперь будет контролировать специальная служба.Как отметил Артамонов, собственники не собираются увольнять или сокращать персонал, наоборот, штат здравницы планируется расширить, так как мощности санатория рассчитаны на прием 400 проживающих, а оздоровление проходят всего порядка 120 гостей."В санатории работают грамотные специалисты, применяются эффективные, проверенные временем методы лечения. Когда-то "Липецккурорт" славился на всю страну, мы уверены, что после реконструкции он снова вернет этот статус и станет лучшим в Черноземье", – сказал Артамонов.Глава региона отметил, что перед инвестором стоит задача сделать санаторий привлекательным для как можно большего числа людей. Основа курорта останется прежней – уникальное грязелечение и знаменитые минеральные воды. Однако появятся и новые профили. Например, медицинский кластер, СПА процедуры и несколько бассейнов, в том числе и открытые.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 18 мая – РИА Новости. У старейшего областного санатория "Липецккурорт" появились инвесторы, которые планируют вложить в обновление некогда всероссийской здравницы более двух миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, особое внимание планируется уделить не только уровню лечения, которым всегда славился санаторий, но и комфорту проживания, качеству питания, досугу и благоустройству прилегающих территорий. Уже начались работы по улучшению сервиса – будет заменен оператор питания, а качество поставляемых продуктов и блюд теперь будет контролировать специальная служба.
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Как отметил Артамонов, собственники не собираются увольнять или сокращать персонал, наоборот, штат здравницы планируется расширить, так как мощности санатория рассчитаны на прием 400 проживающих, а оздоровление проходят всего порядка 120 гостей.
"В санатории работают грамотные специалисты, применяются эффективные, проверенные временем методы лечения. Когда-то "Липецккурорт" славился на всю страну, мы уверены, что после реконструкции он снова вернет этот статус и станет лучшим в Черноземье", – сказал Артамонов
.
Глава региона отметил, что перед инвестором стоит задача сделать санаторий привлекательным для как можно большего числа людей. Основа курорта останется прежней – уникальное грязелечение и знаменитые минеральные воды. Однако появятся и новые профили. Например, медицинский кластер, СПА процедуры и несколько бассейнов, в том числе и открытые.