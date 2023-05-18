https://ria.ru/20230518/lipetskkurort-1872716927.html

В Липецкой области реконструируют старейший санаторий "Липецккурорт"

В Липецкой области реконструируют старейший санаторий "Липецккурорт" - РИА Новости, 18.05.2023

В Липецкой области реконструируют старейший санаторий "Липецккурорт"

У старейшего областного санатория "Липецккурорт" появились инвесторы, которые планируют вложить в обновление некогда всероссийской здравницы более двух... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:44

2023-05-18T17:44

2023-05-18T17:44

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 18 мая – РИА Новости. У старейшего областного санатория "Липецккурорт" появились инвесторы, которые планируют вложить в обновление некогда всероссийской здравницы более двух миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, особое внимание планируется уделить не только уровню лечения, которым всегда славился санаторий, но и комфорту проживания, качеству питания, досугу и благоустройству прилегающих территорий. Уже начались работы по улучшению сервиса – будет заменен оператор питания, а качество поставляемых продуктов и блюд теперь будет контролировать специальная служба.Как отметил Артамонов, собственники не собираются увольнять или сокращать персонал, наоборот, штат здравницы планируется расширить, так как мощности санатория рассчитаны на прием 400 проживающих, а оздоровление проходят всего порядка 120 гостей."В санатории работают грамотные специалисты, применяются эффективные, проверенные временем методы лечения. Когда-то "Липецккурорт" славился на всю страну, мы уверены, что после реконструкции он снова вернет этот статус и станет лучшим в Черноземье", – сказал Артамонов.Глава региона отметил, что перед инвестором стоит задача сделать санаторий привлекательным для как можно большего числа людей. Основа курорта останется прежней – уникальное грязелечение и знаменитые минеральные воды. Однако появятся и новые профили. Например, медицинский кластер, СПА процедуры и несколько бассейнов, в том числе и открытые.

https://ria.ru/20230517/mnogodetnye-1872372788.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов