Вопросы зерновой сделки не связаны с событиями в Турции, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: вопросы зерновой сделки не связаны с событиями в Турции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопросы "зерновой сделки" никак не связаны с внутриполитическими событиями в Турции.
"С внутриполитическими событиями, процессами в Турции это никак не связано. Сделка не касалась изначально, когда ее предложил (генсек ООН) Антонио Гуттереш, Турции или какой-то конкретной страны, она касалась декларированной задачи обеспечить продовольственную безопасность и обеспечение прежде всего интересов беднейших стран", - сказал министр на пресс-конференции.
Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.