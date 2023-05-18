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Вопросы зерновой сделки не связаны с событиями в Турции, заявил Лавров - РИА Новости, 18.05.2023
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13:43 18.05.2023 (обновлено: 13:57 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/lavrov-1872626986.html
Вопросы зерновой сделки не связаны с событиями в Турции, заявил Лавров
Вопросы зерновой сделки не связаны с событиями в Турции, заявил Лавров - РИА Новости, 18.05.2023
Вопросы зерновой сделки не связаны с событиями в Турции, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопросы "зерновой сделки" никак не связаны с внутриполитическими событиями в Турции. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:43
2023-05-18T13:57
турция
в мире
сергей лавров
россия
украина
антониу гуттереш
василий небензя
swift
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопросы "зерновой сделки" никак не связаны с внутриполитическими событиями в Турции."С внутриполитическими событиями, процессами в Турции это никак не связано. Сделка не касалась изначально, когда ее предложил (генсек ООН) Антонио Гуттереш, Турции или какой-то конкретной страны, она касалась декларированной задачи обеспечить продовольственную безопасность и обеспечение прежде всего интересов беднейших стран", - сказал министр на пресс-конференции.Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230518/sdelka-1872590650.html
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турция, в мире, сергей лавров, россия, украина, антониу гуттереш, василий небензя, swift, россельхозбанк, оон
Турция, В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина, Антониу Гуттереш, Василий Небензя, SWIFT, Россельхозбанк, ООН
Вопросы зерновой сделки не связаны с событиями в Турции, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: вопросы зерновой сделки не связаны с событиями в Турции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопросы "зерновой сделки" никак не связаны с внутриполитическими событиями в Турции.
"С внутриполитическими событиями, процессами в Турции это никак не связано. Сделка не касалась изначально, когда ее предложил (генсек ООН) Антонио Гуттереш, Турции или какой-то конкретной страны, она касалась декларированной задачи обеспечить продовольственную безопасность и обеспечение прежде всего интересов беднейших стран", - сказал министр на пресс-конференции.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца
Вчера, 12:08
Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Загрузка первого судна с зерном из Донецкой Народной Республики в порту Мариуполя. Кадр видео
Россия продолжит работу по проблемным вопросам зерновой сделки, заявил МИД
17 мая, 18:26
 
ТурцияВ миреСергей ЛавровРоссияУкраинаАнтониу ГуттерешВасилий НебензяSWIFTРоссельхозбанкООН
 
 
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