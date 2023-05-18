https://ria.ru/20230518/lavrov-1872572891.html

Лавров призвал отказаться от конфронтации в международных отношениях

Лавров призвал отказаться от конфронтации в международных отношениях - РИА Новости, 18.05.2023

Лавров призвал отказаться от конфронтации в международных отношениях

Конфронтация - это тупиковый путь в развитии международных отношений, и необходимо избегать противостояния мировых центров, заявил в четверг министр иностранных РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:22

2023-05-18T11:22

2023-05-18T11:51

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

организация исламского сотрудничества

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Конфронтация - это тупиковый путь в развитии международных отношений, и необходимо избегать противостояния мировых центров, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Россия последовательно исходит из того, что развитие международных отношений в режиме конфронтации - путь тупиковый", - сказал Лавров в ходе видеообращения на открытии VII Форума молодых дипломатов стран ОИС. "Необходимо избегать бессмысленного и крайне опасного противостояния мировых центров", - добавил глава МИД РФ. Он отметил, что мировому сообществу важно обеспечить "нарождающемуся многополярному миропорядку не силовое, а именно правовое регулирование" с опорой на Устав ООН и уважение принципа суверенного равенства всех государств. Форум молодых дипломатов – одна из панельных сессий Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". Он проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230518/kinzhal-1872467885.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, организация исламского сотрудничества