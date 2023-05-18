https://ria.ru/20230518/lavrov-1872572891.html
Лавров призвал отказаться от конфронтации в международных отношениях
Лавров призвал отказаться от конфронтации в международных отношениях - РИА Новости, 18.05.2023
Лавров призвал отказаться от конфронтации в международных отношениях
Конфронтация - это тупиковый путь в развитии международных отношений, и необходимо избегать противостояния мировых центров, заявил в четверг министр иностранных РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:22
2023-05-18T11:22
2023-05-18T11:51
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
организация исламского сотрудничества
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Конфронтация - это тупиковый путь в развитии международных отношений, и необходимо избегать противостояния мировых центров, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Россия последовательно исходит из того, что развитие международных отношений в режиме конфронтации - путь тупиковый", - сказал Лавров в ходе видеообращения на открытии VII Форума молодых дипломатов стран ОИС. "Необходимо избегать бессмысленного и крайне опасного противостояния мировых центров", - добавил глава МИД РФ. Он отметил, что мировому сообществу важно обеспечить "нарождающемуся многополярному миропорядку не силовое, а именно правовое регулирование" с опорой на Устав ООН и уважение принципа суверенного равенства всех государств. Форум молодых дипломатов – одна из панельных сессий Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". Он проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230518/kinzhal-1872467885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, организация исламского сотрудничества
Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, Организация исламского сотрудничества, XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
Лавров призвал отказаться от конфронтации в международных отношениях
Лавров назвал развитие международных отношений в режиме конфронтации тупиковым путем