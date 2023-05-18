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Врач предупредил об опасности купания во время майского тепла - РИА Новости, 18.05.2023
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03:27 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/kupanie-1872524838.html
Врач предупредил об опасности купания во время майского тепла
Врач предупредил об опасности купания во время майского тепла - РИА Новости, 18.05.2023
Врач предупредил об опасности купания во время майского тепла
Вода в водоемах весной еще холодная для купания, даже несмотря на то, что солнце сильно греет, из-за резкого перепада температур может произойти спазм сосудов,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T03:27
2023-05-18T03:27
москва
общество
андрей тяжельников
татьяна позднякова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вода в водоемах весной еще холодная для купания, даже несмотря на то, что солнце сильно греет, из-за резкого перепада температур может произойти спазм сосудов, скачок артериального давления, потеря сознания, судорога, остановка дыхания, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Он отметил, что вода в водоеме прогревается не так быстро даже в начале лета, а весной она еще совершенно холодная для купания. "Резкий перепад температур — это большая нагрузка и сильный стресс для организма. Может произойти спазм сосудов, или скачок артериального давления. От этого можно потерять сознание, что особенно опасно в воде. Также при резком охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение мышц, что может повлечь за собой судороги и остановку дыхания. Также существует большой риск заболеть от переохлаждения", - рассказал Тяжельников. Врач отметил, что обгореть на солнце и даже получить солнечный удар можно и при относительно невысокой температуре воздуха. Особенно в безветренную погоду солнце может довольно ощутимо припекать. "Риск ожога повышается с увеличением времени пребывания на открытом солнце. Поэтому необходимо защищать кожу солнцезащитными средствами и одеждой, носить головные уборы. Чтобы уберечься от перегрева, важно следить за достаточным потреблением воды и одеваться по погоде, а также отказаться от чрезмерного употребления алкоголя в жаркую погоду. Спиртное может нарушить работу систем организма, отвечающих за теплообмен, в результате чего риск теплового удара повышается", - добавил собеседник агентства. Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что четверг может стать самым теплым днем в Москве в этом мае, ожидается около плюс 25 градусов.
https://ria.ru/20230514/pogoda-1871618642.html
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москва, общество, андрей тяжельников, татьяна позднякова
Москва, Общество, Андрей Тяжельников, Татьяна Позднякова
Врач предупредил об опасности купания во время майского тепла

Врач Тяжельников: купание во время майского тепла может привести к остановке дыхания

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка купается в море
Девушка купается в море - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка купается в море. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вода в водоемах весной еще холодная для купания, даже несмотря на то, что солнце сильно греет, из-за резкого перепада температур может произойти спазм сосудов, скачок артериального давления, потеря сознания, судорога, остановка дыхания, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Он отметил, что вода в водоеме прогревается не так быстро даже в начале лета, а весной она еще совершенно холодная для купания.
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"Резкий перепад температур — это большая нагрузка и сильный стресс для организма. Может произойти спазм сосудов, или скачок артериального давления. От этого можно потерять сознание, что особенно опасно в воде. Также при резком охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение мышц, что может повлечь за собой судороги и остановку дыхания. Также существует большой риск заболеть от переохлаждения", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что обгореть на солнце и даже получить солнечный удар можно и при относительно невысокой температуре воздуха. Особенно в безветренную погоду солнце может довольно ощутимо припекать.
"Риск ожога повышается с увеличением времени пребывания на открытом солнце. Поэтому необходимо защищать кожу солнцезащитными средствами и одеждой, носить головные уборы. Чтобы уберечься от перегрева, важно следить за достаточным потреблением воды и одеваться по погоде, а также отказаться от чрезмерного употребления алкоголя в жаркую погоду. Спиртное может нарушить работу систем организма, отвечающих за теплообмен, в результате чего риск теплового удара повышается", - добавил собеседник агентства.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что четверг может стать самым теплым днем в Москве в этом мае, ожидается около плюс 25 градусов.
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