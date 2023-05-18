https://ria.ru/20230518/kor-1872530018.html
Действующих очагов кори в Приморье не осталось, сообщил Роспотребнадзор
Действующих очагов кори в Приморье не осталось, сообщил Роспотребнадзор - РИА Новости, 18.05.2023
Действующих очагов кори в Приморье не осталось, сообщил Роспотребнадзор
Действующих очагов кори в Приморском крае не осталось, карантинные мероприятия завершены, сообщил РИА Новости представитель регионального управления... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T05:42
2023-05-18T05:42
2023-05-18T05:42
приморский край
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Действующих очагов кори в Приморском крае не осталось, карантинные мероприятия завершены, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора. В середине марта в ведомстве отмечали, что два случая кори впервые с 2020 года подтверждены в Приморье, один из них оказался завозным - из Москвы и Московской области. Один случай был лабораторно подтвержден в Артеме, второй - в Арсеньеве. Сообщалось, что пациенты находятся в больнице, в крае организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе иммунизация контактировавших с больными. Позже выявили ещё три новых случая у контактировавших с больными корью. "На сегодняшний день в Приморском крае ситуация по кори благополучная. Действующих очагов нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, карантинные мероприятия завершились. В крае продолжается иммунизация населения от кори. В детских поликлиниках вакцины от кори достаточно. Специалисты территориального управления Роспотребнадзора просят обратить внимание работодателей на вакцинацию иностранных работников.
https://ria.ru/20230517/kor-1872443190.html
приморский край
москва
московская область (подмосковье)
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приморский край, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Приморский край, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Действующих очагов кори в Приморье не осталось, сообщил Роспотребнадзор
Роспотребнадзор: в Приморье не осталось очагов кори, карантинные мероприятия завершены