Рейтинг@Mail.ru
Действующих очагов кори в Приморье не осталось, сообщил Роспотребнадзор - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:42 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/kor-1872530018.html
Действующих очагов кори в Приморье не осталось, сообщил Роспотребнадзор
Действующих очагов кори в Приморье не осталось, сообщил Роспотребнадзор - РИА Новости, 18.05.2023
Действующих очагов кори в Приморье не осталось, сообщил Роспотребнадзор
Действующих очагов кори в Приморском крае не осталось, карантинные мероприятия завершены, сообщил РИА Новости представитель регионального управления... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T05:42
2023-05-18T05:42
приморский край
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867982468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9ff3357dbfd3835a040adcbb1e29b743.png
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Действующих очагов кори в Приморском крае не осталось, карантинные мероприятия завершены, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора. В середине марта в ведомстве отмечали, что два случая кори впервые с 2020 года подтверждены в Приморье, один из них оказался завозным - из Москвы и Московской области. Один случай был лабораторно подтвержден в Артеме, второй - в Арсеньеве. Сообщалось, что пациенты находятся в больнице, в крае организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе иммунизация контактировавших с больными. Позже выявили ещё три новых случая у контактировавших с больными корью. "На сегодняшний день в Приморском крае ситуация по кори благополучная. Действующих очагов нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, карантинные мероприятия завершились. В крае продолжается иммунизация населения от кори. В детских поликлиниках вакцины от кори достаточно. Специалисты территориального управления Роспотребнадзора просят обратить внимание работодателей на вакцинацию иностранных работников.
https://ria.ru/20230517/kor-1872443190.html
приморский край
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867982468_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f4b67745c0d7bf2912d9ea26bf77fcd9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Приморский край, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Действующих очагов кори в Приморье не осталось, сообщил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор: в Приморье не осталось очагов кори, карантинные мероприятия завершены

© ИнфографикаКорь
Корь
© Инфографика
Корь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Действующих очагов кори в Приморском крае не осталось, карантинные мероприятия завершены, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.
В середине марта в ведомстве отмечали, что два случая кори впервые с 2020 года подтверждены в Приморье, один из них оказался завозным - из Москвы и Московской области. Один случай был лабораторно подтвержден в Артеме, второй - в Арсеньеве. Сообщалось, что пациенты находятся в больнице, в крае организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе иммунизация контактировавших с больными. Позже выявили ещё три новых случая у контактировавших с больными корью.
"На сегодняшний день в Приморском крае ситуация по кори благополучная. Действующих очагов нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, карантинные мероприятия завершились. В крае продолжается иммунизация населения от кори. В детских поликлиниках вакцины от кори достаточно. Специалисты территориального управления Роспотребнадзора просят обратить внимание работодателей на вакцинацию иностранных работников.
Вирус кори - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Ученые определили доминирующий в России генотип вируса кори
Вчера, 16:52
 
Приморский крайМоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала