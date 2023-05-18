https://ria.ru/20230518/kor-1872530018.html

Действующих очагов кори в Приморье не осталось, сообщил Роспотребнадзор

Действующих очагов кори в Приморье не осталось, сообщил Роспотребнадзор - РИА Новости, 18.05.2023

Действующих очагов кори в Приморье не осталось, сообщил Роспотребнадзор

Действующих очагов кори в Приморском крае не осталось, карантинные мероприятия завершены, сообщил РИА Новости представитель регионального управления... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T05:42

2023-05-18T05:42

2023-05-18T05:42

приморский край

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867982468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9ff3357dbfd3835a040adcbb1e29b743.png

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Действующих очагов кори в Приморском крае не осталось, карантинные мероприятия завершены, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора. В середине марта в ведомстве отмечали, что два случая кори впервые с 2020 года подтверждены в Приморье, один из них оказался завозным - из Москвы и Московской области. Один случай был лабораторно подтвержден в Артеме, второй - в Арсеньеве. Сообщалось, что пациенты находятся в больнице, в крае организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе иммунизация контактировавших с больными. Позже выявили ещё три новых случая у контактировавших с больными корью. "На сегодняшний день в Приморском крае ситуация по кори благополучная. Действующих очагов нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, карантинные мероприятия завершились. В крае продолжается иммунизация населения от кори. В детских поликлиниках вакцины от кори достаточно. Специалисты территориального управления Роспотребнадзора просят обратить внимание работодателей на вакцинацию иностранных работников.

https://ria.ru/20230517/kor-1872443190.html

приморский край

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)