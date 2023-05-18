https://ria.ru/20230518/kontrnastuplenie-1872632589.html

Балицкий назвал готовность ВСУ к контрнаступлению достаточно низкой

Балицкий назвал готовность ВСУ к контрнаступлению достаточно низкой - РИА Новости, 18.05.2023

Балицкий назвал готовность ВСУ к контрнаступлению достаточно низкой

Готовность украинских войск к контрнаступлению достаточно низкая, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:58

2023-05-18T13:58

2023-05-18T14:58

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Готовность украинских войск к контрнаступлению достаточно низкая, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Если говорить, какая готовность сегодня противника к контрнаступлению, то мы видим, что она достаточно низкая", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что российские войска готовились к этому еще с осени, есть все необходимое, чтобы отразить любое наступление."С высокой долей вероятности они потеряли свой шанс это сделать осенью", - заметил Балицкий и пояснил, что осенью в регионе не хватало людей и ресурсов, а сегодня вооруженные силы готовы сдержать любой натиск противника.

https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html

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Кирилл Волков

вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, ситуация в днр и лнр