Рейтинг@Mail.ru
Балицкий назвал готовность ВСУ к контрнаступлению достаточно низкой - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 18.05.2023 (обновлено: 14:58 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/kontrnastuplenie-1872632589.html
Балицкий назвал готовность ВСУ к контрнаступлению достаточно низкой
Балицкий назвал готовность ВСУ к контрнаступлению достаточно низкой - РИА Новости, 18.05.2023
Балицкий назвал готовность ВСУ к контрнаступлению достаточно низкой
Готовность украинских войск к контрнаступлению достаточно низкая, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:58
2023-05-18T14:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Готовность украинских войск к контрнаступлению достаточно низкая, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Если говорить, какая готовность сегодня противника к контрнаступлению, то мы видим, что она достаточно низкая", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что российские войска готовились к этому еще с осени, есть все необходимое, чтобы отразить любое наступление."С высокой долей вероятности они потеряли свой шанс это сделать осенью", - заметил Балицкий и пояснил, что осенью в регионе не хватало людей и ресурсов, а сегодня вооруженные силы готовы сдержать любой натиск противника.
https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f90b1531dcce75f29c8a9f168dd03edc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий назвал готовность ВСУ к контрнаступлению достаточно низкой

Врио главы Запорожской области Балицкий считает готовность ВСУ к контрнаступлению низкой

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Готовность украинских войск к контрнаступлению достаточно низкая, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Если говорить, какая готовность сегодня противника к контрнаступлению, то мы видим, что она достаточно низкая", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что российские войска готовились к этому еще с осени, есть все необходимое, чтобы отразить любое наступление.
"С высокой долей вероятности они потеряли свой шанс это сделать осенью", - заметил Балицкий и пояснил, что осенью в регионе не хватало людей и ресурсов, а сегодня вооруженные силы готовы сдержать любой натиск противника.
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан выдвигается на позицию на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
"Они пойдут ва-банк". К чему готовятся в зоне украинского контрнаступления
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала