https://ria.ru/20230518/konflikt-1872522192.html

"Истекает кровью": названа главная "жертва" украинского конфликта

"Истекает кровью": названа главная "жертва" украинского конфликта - РИА Новости, 18.05.2023

"Истекает кровью": названа главная "жертва" украинского конфликта

В то время как США посылают оружие на Украину и наблюдают за конфликтом издалека, Европа истекает кровью, говорится в статье китайской газеты Global Times. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T02:35

2023-05-18T02:35

2023-05-18T05:24

специальная военная операция на украине

в мире

сша

европа

россия

цены на нефть

владимир путин

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100398/86/1003988649_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_57d4017d93c625e72bc86fc3c739091a.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В то время как США посылают оружие на Украину и наблюдают за конфликтом издалека, Европа истекает кровью, говорится в статье китайской газеты Global Times."Украина, несомненно, меняет правила игры. Казалось предрешенным, что в результате боевых действий мир увидит более сплоченную Европу и более тесные трансатлантические связи. Однако последствия кризиса по обе стороны Атлантики настолько различны, что нельзя не усомниться в этой мысли. В то время как США продолжают посылать оружие и наблюдать издалека, Европа снова страдает от боли войны после окончания двух великих войн прошлого века", — отмечается в публикации.По мнению автора статьи, Европа оказалась в ситуации незащищенности и неопределенности в результате утраты старой системы безопасности, а социально-экономические последствия для ЕС оказываются катастрофическими.В статье подчеркивается, что негативные последствия украинского конфликта для США и ЕС несопоставимы.Запад усилил санкционное давление на Москву из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230516/neft-1872049962.html

https://ria.ru/20230515/pomosch-1871874879.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, россия, цены на нефть, владимир путин, евросоюз