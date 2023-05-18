"Истекает кровью": названа главная "жертва" украинского конфликта
Global Times: пока США наблюдают за украинским конфликтом издалека, Европа истекает кровью
Человек с флагом Евросоюза в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В то время как США посылают оружие на Украину и наблюдают за конфликтом издалека, Европа истекает кровью, говорится в статье китайской газеты Global Times.
"Украина, несомненно, меняет правила игры. Казалось предрешенным, что в результате боевых действий мир увидит более сплоченную Европу и более тесные трансатлантические связи. Однако последствия кризиса по обе стороны Атлантики настолько различны, что нельзя не усомниться в этой мысли. В то время как США продолжают посылать оружие и наблюдать издалека, Европа снова страдает от боли войны после окончания двух великих войн прошлого века", — отмечается в публикации.
По мнению автора статьи, Европа оказалась в ситуации незащищенности и неопределенности в результате утраты старой системы безопасности, а социально-экономические последствия для ЕС оказываются катастрофическими.
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"Высокие цены на энергоносители и стремительный рост инфляции наносят ущерб европейской экономике. Люди изо всех сил пытаются привыкнуть к новой и гораздо менее комфортной жизни", — отмечает автор.
В статье подчеркивается, что негативные последствия украинского конфликта для США и ЕС несопоставимы.
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"Капитал бежит в США, которые уже выигрывают от изменения энергетической зависимости Европы. Предприятия тоже уходят из-за эксплуататорского закона о снижении инфляции в Америке. Что осталось Европе, так это потеря рабочих мест и скудная промышленность", — говорится в статье.
Запад усилил санкционное давление на Москву из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.