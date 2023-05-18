https://ria.ru/20230518/kissindzher-1872518158.html

Киссинджер оценил российский проект по гарантиям безопасности

Киссинджер оценил российский проект по гарантиям безопасности - РИА Новости, 18.05.2023

Киссинджер оценил российский проект по гарантиям безопасности

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что российские проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности могли стать отправной... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T01:33

2023-05-18T01:33

2023-05-18T10:22

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генри киссинджер

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что российские проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности могли стать отправной точкой для переговоров. Россия в конце 2021 года опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. "Он (президент Владимир Путин. — Прим. ред.) сделал предложение по поводу долгосрочной эволюции НАТО. И мы не восприняли это всерьез. Оно само по себе не было приемлемым, но могло бы стать отправной точкой", — отметил Киссинджер в интервью изданию The Economist. Он добавил, что замгоссекретаря США Уэнди Шерман, которая на тот момент участвовала в переговорах с Россией, ему нравится, но она ненавидит Путина.

https://ria.ru/20230518/dostoevskiy-1872517756.html

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