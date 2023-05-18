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Киссинджер оценил российский проект по гарантиям безопасности - РИА Новости, 18.05.2023
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01:33 18.05.2023 (обновлено: 10:22 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/kissindzher-1872518158.html
Киссинджер оценил российский проект по гарантиям безопасности
Киссинджер оценил российский проект по гарантиям безопасности - РИА Новости, 18.05.2023
Киссинджер оценил российский проект по гарантиям безопасности
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что российские проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности могли стать отправной... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T01:33
2023-05-18T10:22
сша
россия
москва
генри киссинджер
нато
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что российские проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности могли стать отправной точкой для переговоров. Россия в конце 2021 года опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. "Он (президент Владимир Путин. — Прим. ред.) сделал предложение по поводу долгосрочной эволюции НАТО. И мы не восприняли это всерьез. Оно само по себе не было приемлемым, но могло бы стать отправной точкой", — отметил Киссинджер в интервью изданию The Economist. Он добавил, что замгоссекретаря США Уэнди Шерман, которая на тот момент участвовала в переговорах с Россией, ему нравится, но она ненавидит Путина.
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сша, россия, москва, генри киссинджер, нато, владимир путин
США, Россия, Москва, Генри Киссинджер, НАТО, Владимир Путин
Киссинджер оценил российский проект по гарантиям безопасности

Киссинджер: российский проект по гарантиям безопасности мог послужить основой для диалога

© AP Photo / Nick UtБывший государственный секретарь США Генри Киссинджер
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Nick Ut
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что российские проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности могли стать отправной точкой для переговоров.
Россия в конце 2021 года опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
"Он (президент Владимир Путин. — Прим. ред.) сделал предложение по поводу долгосрочной эволюции НАТО. И мы не восприняли это всерьез. Оно само по себе не было приемлемым, но могло бы стать отправной точкой", — отметил Киссинджер в интервью изданию The Economist.
Он добавил, что замгоссекретаря США Уэнди Шерман, которая на тот момент участвовала в переговорах с Россией, ему нравится, но она ненавидит Путина.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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