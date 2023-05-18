https://ria.ru/20230518/khalyal-1872699300.html

Росаккредитация включила в реестр экспертов по халяль-продукции

Росаккредитация включила в реестр экспертов по халяль-продукции - РИА Новости, 18.05.2023

Росаккредитация включила в реестр экспертов по халяль-продукции

Росаккредитация впервые включила в реестр технических экспертов по исламским вопросам и по сертификации халяль-продукции, говорится в сообщении,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:09

2023-05-18T17:09

2023-05-18T17:09

религия

республика татарстан (татарстан)

россия

республика башкортостан

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Росаккредитация впервые включила в реестр технических экспертов по исламским вопросам и по сертификации халяль-продукции, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой ведомства. "Новые области специализации технических экспертов – по исламским вопросам и по сертификации халяль – установлены приказом Минэкономразвития России, который вступил в силу 3 апреля этого года. В настоящий момент в реестр технических экспертов национальной системы аккредитации включено семь экспертов по исламским вопросам и шесть экспертов по сертификации халяль из Республики Татарстан, Чеченской Республики, Республики Башкортостан и Омской области", - сказано в сообщении. Отмечается, что новых экспертов можно привлекать к оценке на соответствие требованиям стандартов в сфере халяль. "Для участия в проведении оценок в новых областях техэкспертам требуется, в том числе, подтвердить наличие высшего, среднего или дополнительного профессионального образования по соответствующему профилю. В прошлом году Росаккредитация в рамках соглашения с Российским исламским институтом провела взаимное обучение по темам, связанным со сферой халяль. Для подготовки технических экспертов по вопросам исламского права служба планирует взаимодействовать с Духовным управлением мусульман РФ", - уточняют в пресс-службе. По данным организации, в реестре Росаккредитации более 1,3 тысячи технических экспертов, а "в перечне, утвержденном приказом Минэкономразвития России, содержится более 150 областей специализации в различных отраслях".

https://ria.ru/20230517/rpts-1872335667.html

https://ria.ru/20230517/razzhiganie-1872440365.html

республика татарстан (татарстан)

россия

республика башкортостан

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республика татарстан (татарстан), россия, республика башкортостан, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)