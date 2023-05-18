https://ria.ru/20230518/khalyal-1872699300.html
Росаккредитация включила в реестр экспертов по халяль-продукции
Росаккредитация включила в реестр экспертов по халяль-продукции - РИА Новости, 18.05.2023
Росаккредитация включила в реестр экспертов по халяль-продукции
Росаккредитация впервые включила в реестр технических экспертов по исламским вопросам и по сертификации халяль-продукции, говорится в сообщении,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:09
2023-05-18T17:09
2023-05-18T17:09
религия
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россия
республика башкортостан
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Росаккредитация впервые включила в реестр технических экспертов по исламским вопросам и по сертификации халяль-продукции, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой ведомства. "Новые области специализации технических экспертов – по исламским вопросам и по сертификации халяль – установлены приказом Минэкономразвития России, который вступил в силу 3 апреля этого года. В настоящий момент в реестр технических экспертов национальной системы аккредитации включено семь экспертов по исламским вопросам и шесть экспертов по сертификации халяль из Республики Татарстан, Чеченской Республики, Республики Башкортостан и Омской области", - сказано в сообщении. Отмечается, что новых экспертов можно привлекать к оценке на соответствие требованиям стандартов в сфере халяль. "Для участия в проведении оценок в новых областях техэкспертам требуется, в том числе, подтвердить наличие высшего, среднего или дополнительного профессионального образования по соответствующему профилю. В прошлом году Росаккредитация в рамках соглашения с Российским исламским институтом провела взаимное обучение по темам, связанным со сферой халяль. Для подготовки технических экспертов по вопросам исламского права служба планирует взаимодействовать с Духовным управлением мусульман РФ", - уточняют в пресс-службе. По данным организации, в реестре Росаккредитации более 1,3 тысячи технических экспертов, а "в перечне, утвержденном приказом Минэкономразвития России, содержится более 150 областей специализации в различных отраслях".
https://ria.ru/20230517/rpts-1872335667.html
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РИА Новости
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республика татарстан (татарстан), россия, республика башкортостан, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Религия, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Республика Башкортостан, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Росаккредитация включила в реестр экспертов по халяль-продукции
Росаккредитация впервые включила в реестр техэкспертов по исламским вопросам
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Росаккредитация впервые включила в реестр технических экспертов по исламским вопросам и по сертификации халяль-продукции, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой ведомства.
"Новые области специализации технических экспертов – по исламским вопросам и по сертификации халяль – установлены приказом Минэкономразвития России
, который вступил в силу 3 апреля этого года. В настоящий момент в реестр технических экспертов национальной системы аккредитации включено семь экспертов по исламским вопросам и шесть экспертов по сертификации халяль из Республики Татарстан
, Чеченской Республики, Республики Башкортостан
и Омской области", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что новых экспертов можно привлекать к оценке на соответствие требованиям стандартов в сфере халяль.
"Для участия в проведении оценок в новых областях техэкспертам требуется, в том числе, подтвердить наличие высшего, среднего или дополнительного профессионального образования по соответствующему профилю. В прошлом году Росаккредитация в рамках соглашения с Российским исламским институтом провела взаимное обучение по темам, связанным со сферой халяль. Для подготовки технических экспертов по вопросам исламского права служба планирует взаимодействовать с Духовным управлением мусульман РФ", - уточняют в пресс-службе.
По данным организации, в реестре Росаккредитации более 1,3 тысячи технических экспертов, а "в перечне, утвержденном приказом Минэкономразвития России, содержится более 150 областей специализации в различных отраслях".
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