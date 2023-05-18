https://ria.ru/20230518/karusel-1872631288.html

СК возбудил новое дело после обрушения карусели в Оренбурге

СК возбудил новое дело после обрушения карусели в Оренбурге - РИА Новости, 18.05.2023

СК возбудил новое дело после обрушения карусели в Оренбурге

Уголовное дело о халатности сотрудников управления Гостехнадзора возбудили после обрушения карусели в Оренбурге, сообщается в телеграм-канале СК РФ. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:54

2023-05-18T13:54

2023-05-18T13:54

происшествия

оренбург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности сотрудников управления Гостехнадзора возбудили после обрушения карусели в Оренбурге, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Следствие установило, что с апреля по май 2023 года сотрудники управления государственного технического надзора Оренбургской области не исполнили надлежащим образом свои должностные обязанности по контролю в области технического состояния и эксплуатации аттракционов в парке имени 50 лет СССР Оренбурга и не приняли мер по проведению внеплановых контрольных мероприятий, что привело к аварии. "По данному факту возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части второй статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. В Оренбурге 6 мая в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время движения упали кабинки с людьми. Пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе начали проверять все детские парки и комнаты отдыха. Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Халатность". Были задержаны два руководителя компаний, обслуживающих карусель, и 36-летний руководитель парка. Всех троих арестовали. Заместитель начальника управления Гостехнадзора Оренбургской области Виктор Непочаев сообщал РИА Новости, что карусель была произведена в Чехии, эксплуатировалась 18 лет, а ее владельцы не предоставили информацию о том, как обслуживался аттракцион.

https://ria.ru/20230407/roupdzhamping-1863676811.html

https://ria.ru/20230515/travmy-1871737341.html

оренбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, оренбург, следственный комитет россии (ск рф), россия