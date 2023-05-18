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Сокращены сроки лицензирования геодезической и картографической работы в МО - РИА Новости, 18.05.2023
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Новости Подмосковья
 
17:56 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/karty-1872722997.html
Сокращены сроки лицензирования геодезической и картографической работы в МО
Сокращены сроки лицензирования геодезической и картографической работы в МО - РИА Новости, 18.05.2023
Сокращены сроки лицензирования геодезической и картографической работы в МО
Сроки предоставления услуги по лицензированию геодезической и картографической работы в Московской области не будут превышать 10 дней. Об этом сообщил телеканал РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:56
2023-05-18T17:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сроки предоставления услуги по лицензированию геодезической и картографической работы в Московской области не будут превышать 10 дней. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на данные министерства имущественных отношений региона.Новые правила оказания услуги начнут действовать в области 1 сентября 2023 года. Сократить сроки лицензирования удалось благодаря переводу соответствующих документов в электронный вид и оптимизации перечня необходимых бумаг.Отмечается, что при подаче заявления на сайте госуслуг потребуется приложить копии документов и их опись.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Сокращены сроки лицензирования геодезической и картографической работы в МО

© РИА Новости / Артур ЛебедевГеодезист на строительной площадке жилого комплекса
Геодезист на строительной площадке жилого комплекса - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сроки предоставления услуги по лицензированию геодезической и картографической работы в Московской области не будут превышать 10 дней. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на данные министерства имущественных отношений региона.
Новые правила оказания услуги начнут действовать в области 1 сентября 2023 года. Сократить сроки лицензирования удалось благодаря переводу соответствующих документов в электронный вид и оптимизации перечня необходимых бумаг.
Отмечается, что при подаче заявления на сайте госуслуг потребуется приложить копии документов и их опись.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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