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Сокращены сроки лицензирования геодезической и картографической работы в МО

Сокращены сроки лицензирования геодезической и картографической работы в МО - РИА Новости, 18.05.2023

Сокращены сроки лицензирования геодезической и картографической работы в МО

Сроки предоставления услуги по лицензированию геодезической и картографической работы в Московской области не будут превышать 10 дней. Об этом сообщил телеканал РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:56

2023-05-18T17:56

2023-05-18T17:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сроки предоставления услуги по лицензированию геодезической и картографической работы в Московской области не будут превышать 10 дней. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на данные министерства имущественных отношений региона.Новые правила оказания услуги начнут действовать в области 1 сентября 2023 года. Сократить сроки лицензирования удалось благодаря переводу соответствующих документов в электронный вид и оптимизации перечня необходимых бумаг.Отмечается, что при подаче заявления на сайте госуслуг потребуется приложить копии документов и их опись.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)