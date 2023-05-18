В Саратовской области проверяют сведения об избиении подростка полицейскими
СК проверяет сведения о применении саратовскими полицейскими насилия к 14-летнему мальчику
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Следователи в Саратовской области проводят проверку сообщения о применении сотрудниками полиции насилия к 14-летнему мальчику и принуждению его к признанию в преступлении, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
"В сети интернет размещено видеообращение к председателю СК России матери несовершеннолетнего из Саратовской области, в котором сообщалось о совершении сотрудниками полиции противоправных действий в отношении ее 14-летнего сына. Женщина указывает, что 12 мая 2023 года в Советском районе Саратовской области сотрудники МВД применили насилие в отношении несовершеннолетнего мальчика и принуждали к признанию в совершении преступления. Следственными органами следственного управления по Саратовской области по данному материалу организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК РФ представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД, полицейские задержали подростка по подозрению в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 12 мая, доставили в отдел, где установили его личность.
"В процессе проверки информация о причастности молодого человека к совершению преступления не подтвердилась, он был отпущен. 14 мая в полицию от матери несовершеннолетнего поступило сообщение о якобы противоправных действиях сотрудников полиции в отношении ее сына, выразившихся в причинении ему телесных повреждений после задержания. В настоящее время оперативниками собственной безопасности ГУМВД России по Саратовской области проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств", - рассказали в главке.