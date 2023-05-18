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В Саратовской области проверяют сведения об избиении подростка полицейскими - РИА Новости, 18.05.2023
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00:59 18.05.2023 (обновлено: 09:10 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/izbienie-1872517152.html
В Саратовской области проверяют сведения об избиении подростка полицейскими
В Саратовской области проверяют сведения об избиении подростка полицейскими - РИА Новости, 18.05.2023
В Саратовской области проверяют сведения об избиении подростка полицейскими
Следователи в Саратовской области проводят проверку сообщения о применении сотрудниками полиции насилия к 14-летнему мальчику и принуждению его к признанию в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T00:59
2023-05-18T09:10
происшествия
саратовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
советский район
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САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Следователи в Саратовской области проводят проверку сообщения о применении сотрудниками полиции насилия к 14-летнему мальчику и принуждению его к признанию в преступлении, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "В сети интернет размещено видеообращение к председателю СК России матери несовершеннолетнего из Саратовской области, в котором сообщалось о совершении сотрудниками полиции противоправных действий в отношении ее 14-летнего сына. Женщина указывает, что 12 мая 2023 года в Советском районе Саратовской области сотрудники МВД применили насилие в отношении несовершеннолетнего мальчика и принуждали к признанию в совершении преступления. Следственными органами следственного управления по Саратовской области по данному материалу организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК РФ представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД, полицейские задержали подростка по подозрению в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 12 мая, доставили в отдел, где установили его личность."В процессе проверки информация о причастности молодого человека к совершению преступления не подтвердилась, он был отпущен. 14 мая в полицию от матери несовершеннолетнего поступило сообщение о якобы противоправных действиях сотрудников полиции в отношении ее сына, выразившихся в причинении ему телесных повреждений после задержания. В настоящее время оперативниками собственной безопасности ГУМВД России по Саратовской области проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств", - рассказали в главке.
https://ria.ru/20230516/murmansk-1872152710.html
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саратовская область
россия
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происшествия, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, советский район
Происшествия, Саратовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Советский район
В Саратовской области проверяют сведения об избиении подростка полицейскими

СК проверяет сведения о применении саратовскими полицейскими насилия к 14-летнему мальчику

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Следователи в Саратовской области проводят проверку сообщения о применении сотрудниками полиции насилия к 14-летнему мальчику и принуждению его к признанию в преступлении, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
"В сети интернет размещено видеообращение к председателю СК России матери несовершеннолетнего из Саратовской области, в котором сообщалось о совершении сотрудниками полиции противоправных действий в отношении ее 14-летнего сына. Женщина указывает, что 12 мая 2023 года в Советском районе Саратовской области сотрудники МВД применили насилие в отношении несовершеннолетнего мальчика и принуждали к признанию в совершении преступления. Следственными органами следственного управления по Саратовской области по данному материалу организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК РФ представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД, полицейские задержали подростка по подозрению в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 12 мая, доставили в отдел, где установили его личность.
"В процессе проверки информация о причастности молодого человека к совершению преступления не подтвердилась, он был отпущен. 14 мая в полицию от матери несовершеннолетнего поступило сообщение о якобы противоправных действиях сотрудников полиции в отношении ее сына, выразившихся в причинении ему телесных повреждений после задержания. В настоящее время оперативниками собственной безопасности ГУМВД России по Саратовской области проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств", - рассказали в главке.
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ПроисшествияСаратовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСоветский район
 
 
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