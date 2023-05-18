https://ria.ru/20230518/izbienie-1872517152.html

В Саратовской области проверяют сведения об избиении подростка полицейскими

В Саратовской области проверяют сведения об избиении подростка полицейскими - РИА Новости, 18.05.2023

В Саратовской области проверяют сведения об избиении подростка полицейскими

Следователи в Саратовской области проводят проверку сообщения о применении сотрудниками полиции насилия к 14-летнему мальчику и принуждению его к признанию в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T00:59

2023-05-18T00:59

2023-05-18T09:10

происшествия

саратовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

советский район

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САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Следователи в Саратовской области проводят проверку сообщения о применении сотрудниками полиции насилия к 14-летнему мальчику и принуждению его к признанию в преступлении, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "В сети интернет размещено видеообращение к председателю СК России матери несовершеннолетнего из Саратовской области, в котором сообщалось о совершении сотрудниками полиции противоправных действий в отношении ее 14-летнего сына. Женщина указывает, что 12 мая 2023 года в Советском районе Саратовской области сотрудники МВД применили насилие в отношении несовершеннолетнего мальчика и принуждали к признанию в совершении преступления. Следственными органами следственного управления по Саратовской области по данному материалу организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК РФ представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД, полицейские задержали подростка по подозрению в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 12 мая, доставили в отдел, где установили его личность."В процессе проверки информация о причастности молодого человека к совершению преступления не подтвердилась, он был отпущен. 14 мая в полицию от матери несовершеннолетнего поступило сообщение о якобы противоправных действиях сотрудников полиции в отношении ее сына, выразившихся в причинении ему телесных повреждений после задержания. В настоящее время оперативниками собственной безопасности ГУМВД России по Саратовской области проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств", - рассказали в главке.

https://ria.ru/20230516/murmansk-1872152710.html

https://ria.ru/20230414/shkola-1865222326.html

саратовская область

россия

советский район

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происшествия, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, советский район