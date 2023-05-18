https://ria.ru/20230518/italiya-1872773854.html

Италия направит 3,4 тысячи военных на укрепление восточного фланга НАТО

Италия направит 3,4 тысячи военных на укрепление восточного фланга НАТО - РИА Новости, 18.05.2023

Италия направит 3,4 тысячи военных на укрепление восточного фланга НАТО

Италия в течение 2023 года направит 3,4 тысячи военнослужащих на укрепление восточного фланга НАТО, используя в этих миссиях около 30 единиц авиатехники, заявил РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T21:56

2023-05-18T21:56

2023-05-18T21:56

в мире

италия

нато

оон

евросоюз

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РИМ, 18 мая – РИА Новости. Италия в течение 2023 года направит 3,4 тысячи военнослужащих на укрепление восточного фланга НАТО, используя в этих миссиях около 30 единиц авиатехники, заявил министр обороны Гвидо Крозетто, слова которого приводит Corriere della Sera. По словам министра, планы министерства предусматривают в том числе размещение в Балтийском море корабля "с возможностями противовоздушной и противоракетной обороны в качестве вклада в укрепление воздушного пространства Польши и евроатлантического региона". Итальянские военнослужащие примут участие в 43 миссиях за рубежом, затраты на которые составят 1,3 миллиарда евро, добавил Крозетто. Из них девять относятся к деятельности НАТО, 13 – Евросоюза и семь находятся в ведении ООН.

https://ria.ru/20230505/zapasy-1869842807.html

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в мире, италия, нато, оон, евросоюз