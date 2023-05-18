Италия направит 3,4 тысячи военных на укрепление восточного фланга НАТО
Минобороны Италии: Рим направит 3,4 тысячи военных на укрепление восточного фланга НАТО
© AP Photo / Czarek SokolowskiВоеннослужащие во время учений НАТО
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Военнослужащие во время учений НАТО. Архивное фото
РИМ, 18 мая – РИА Новости. Италия в течение 2023 года направит 3,4 тысячи военнослужащих на укрепление восточного фланга НАТО, используя в этих миссиях около 30 единиц авиатехники, заявил министр обороны Гвидо Крозетто, слова которого приводит Corriere della Sera.
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"Минобороны продолжит участие в реализуемых НАТО инициативах на восточном фланге: здесь обязательства значительны и предусматривают на 2023 год общий объем персонала в 3400 человек, что в рамках техники означает 600 средств, пять морских и около 30 воздушных единиц", - заявил Крозетто на совместном заседании комиссий по обороне и международным делам обеих палат итальянского парламента.
По словам министра, планы министерства предусматривают в том числе размещение в Балтийском море корабля "с возможностями противовоздушной и противоракетной обороны в качестве вклада в укрепление воздушного пространства Польши и евроатлантического региона".
Итальянские военнослужащие примут участие в 43 миссиях за рубежом, затраты на которые составят 1,3 миллиарда евро, добавил Крозетто. Из них девять относятся к деятельности НАТО, 13 – Евросоюза и семь находятся в ведении ООН.