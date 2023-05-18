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Американский инвестор назвал следующую великую державу XXI века - РИА Новости, 18.05.2023
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07:08 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/investor-1872532523.html
Американский инвестор назвал следующую великую державу XXI века
Американский инвестор назвал следующую великую державу XXI века - РИА Новости, 18.05.2023
Американский инвестор назвал следующую великую державу XXI века
Китай станет следующей великой державой, а США могут прийти в упадок, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:08
2023-05-18T07:08
джим роджерс
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Китай станет следующей великой державой, а США могут прийти в упадок, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости. По мнению Роджерса, "всегда есть те, кто поднимается и те, кто падает", хотя Китай на этом пути ожидают проблемы. "Через 100 лет мы оглянемся и увидим, что Китай шел к вершине. Америка замедлилась и, возможно, пришла в упадок", - прогнозирует он. Комментируя торговую войну между США и Китаем, Роджерс выразил уверенность в том, что в торговых войнах никогда не бывает победителей и "иногда торговые войны, которые слишком далеко заходят, превращаются в реальную войну с применением оружия". "Вся эта торговая война с Китаем – это абсурд. Я боюсь, что тут больше вины США, чем Китая. Китай ведет себя более сдержанно, но мимо Китая это тоже уже не проходит", - отметил инвестор.
https://ria.ru/20230518/krizis-1872529194.html
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джим роджерс, сша, китай, америка
Джим Роджерс, США, Китай, Америка
Американский инвестор назвал следующую великую державу XXI века

Инвестор Роджерс: Китай станет следующей великой державой, а США могут прийти в упадок

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Китай станет следующей великой державой, а США могут прийти в упадок, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости.
«
"Китай станет следующей великой державой и займет место самой важной страны XXI века", - сообщил он.
По мнению Роджерса, "всегда есть те, кто поднимается и те, кто падает", хотя Китай на этом пути ожидают проблемы.
"Через 100 лет мы оглянемся и увидим, что Китай шел к вершине. Америка замедлилась и, возможно, пришла в упадок", - прогнозирует он.
Комментируя торговую войну между США и Китаем, Роджерс выразил уверенность в том, что в торговых войнах никогда не бывает победителей и "иногда торговые войны, которые слишком далеко заходят, превращаются в реальную войну с применением оружия".
"Вся эта торговая война с Китаем – это абсурд. Я боюсь, что тут больше вины США, чем Китая. Китай ведет себя более сдержанно, но мимо Китая это тоже уже не проходит", - отметил инвестор.
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