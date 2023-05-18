https://ria.ru/20230518/iflyatsiya-1872656724.html

ЦБ ожидает возврата инфляции в России к четырем процентам в 2024 году

ЦБ ожидает возврата инфляции в России к четырем процентам в 2024 году - РИА Новости, 18.05.2023

ЦБ ожидает возврата инфляции в России к четырем процентам в 2024 году

Банк России ожидает возвращение инфляции в стране к целевому уровню вблизи 4% в 2024 году, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций "Обзор... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:24

2023-05-18T15:24

2023-05-18T15:24

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Банк России ожидает возвращение инфляции в стране к целевому уровню вблизи 4% в 2024 году, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций "Обзор денежно-кредитной политики". "Годовая инфляция снизилась до 4% в 2017 году, за 2017-2021 годы она в среднем составила 4,2%. После скачка в начале 2022 года инфляция быстро начала снижаться. Ее возвращение к целевому уровню ожидается в 2024 году", - сказано в документе. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России в 2023 году составит 4,5-6,5%, а в дальнейшем будет на уровне 4%.

https://ria.ru/20230517/inflyatsiya-1872479034.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)