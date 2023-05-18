Рейтинг@Mail.ru
ЦБ ожидает возврата инфляции в России к четырем процентам в 2024 году - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/iflyatsiya-1872656724.html
ЦБ ожидает возврата инфляции в России к четырем процентам в 2024 году
ЦБ ожидает возврата инфляции в России к четырем процентам в 2024 году - РИА Новости, 18.05.2023
ЦБ ожидает возврата инфляции в России к четырем процентам в 2024 году
Банк России ожидает возвращение инфляции в стране к целевому уровню вблизи 4% в 2024 году, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций "Обзор... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:24
2023-05-18T15:24
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804243090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16d05d317ce27faf21a25a5ae7c8ebe1.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Банк России ожидает возвращение инфляции в стране к целевому уровню вблизи 4% в 2024 году, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций "Обзор денежно-кредитной политики". "Годовая инфляция снизилась до 4% в 2017 году, за 2017-2021 годы она в среднем составила 4,2%. После скачка в начале 2022 года инфляция быстро начала снижаться. Ее возвращение к целевому уровню ожидается в 2024 году", - сказано в документе. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России в 2023 году составит 4,5-6,5%, а в дальнейшем будет на уровне 4%.
https://ria.ru/20230517/inflyatsiya-1872479034.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804243090_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_e597f736b0f1d6c3da791c8732499b72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ ожидает возврата инфляции в России к четырем процентам в 2024 году

Центробанк ждет возврата инфляции в России к цели вблизи четырех процентов в 2024 году

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Банк России ожидает возвращение инфляции в стране к целевому уровню вблизи 4% в 2024 году, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций "Обзор денежно-кредитной политики".
"Годовая инфляция снизилась до 4% в 2017 году, за 2017-2021 годы она в среднем составила 4,2%. После скачка в начале 2022 года инфляция быстро начала снижаться. Ее возвращение к целевому уровню ожидается в 2024 году", - сказано в документе.
Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России в 2023 году составит 4,5-6,5%, а в дальнейшем будет на уровне 4%.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
В России инфляция в годовом выражении составила 2,34 процента
17 мая, 19:23
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала