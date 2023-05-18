https://ria.ru/20230518/helirussia-2023-1872622524.html
Путин поприветствовал участников HeliRussia-2023
Путин поприветствовал участников HeliRussia-2023 - РИА Новости, 18.05.2023
Путин поприветствовал участников HeliRussia-2023
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международной выставки вертолетной индустрии (МВВИ) "HeliRussia-2023" и назвал ее ведущей площадкой... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:35
2023-05-18T13:35
2023-05-18T13:35
россия
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международной выставки вертолетной индустрии (МВВИ) "HeliRussia-2023" и назвал ее ведущей площадкой для демонстрации новейших достижений инженерной мысли и передовых технологий, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Выставка вертолетной индустрии "HeliRussia-2023" проходит в Москве с 18 по 20 мая. "Приветствую вас на открытии XVI Международной выставки вертолетной индустрии "HeliRussia-2023". На протяжении многих лет МВВИ по праву считается одним из масштабных и наиболее авторитетных мероприятий в области вертолетной техники, ведущей площадкой для демонстрации новейших достижений научно-технической, инженерной мысли, передовых технологий и услуг", - говорится в телеграмме. По мнению Путина, мероприятие, несмотря на нынешнюю геополитическую ситуацию, способствует обмену опытом и профессиональными компетенциями и служит центром делового общения российских и зарубежных специалистов. "Желаю вам продуктивной работы и успехов", - резюмировал президент.
https://ria.ru/20230518/rostekh-1872514082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, технологии, владимир путин
Россия, Технологии, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников HeliRussia-2023
Путин назвал HeliRussia-2023 ведущей площадкой для демонстрации передовых технологий
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международной выставки вертолетной индустрии (МВВИ) "HeliRussia-2023" и назвал ее ведущей площадкой для демонстрации новейших достижений инженерной мысли и передовых технологий, телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
Выставка вертолетной индустрии "HeliRussia-2023" проходит в Москве
с 18 по 20 мая.
"Приветствую вас на открытии XVI Международной выставки вертолетной индустрии "HeliRussia-2023". На протяжении многих лет МВВИ по праву считается одним из масштабных и наиболее авторитетных мероприятий в области вертолетной техники, ведущей площадкой для демонстрации новейших достижений научно-технической, инженерной мысли, передовых технологий и услуг", - говорится в телеграмме.
По мнению Путина, мероприятие, несмотря на нынешнюю геополитическую ситуацию, способствует обмену опытом и профессиональными компетенциями и служит центром делового общения российских и зарубежных специалистов.
"Желаю вам продуктивной работы и успехов", - резюмировал президент.
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