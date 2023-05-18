https://ria.ru/20230518/helirussia-2023-1872622524.html

Путин поприветствовал участников HeliRussia-2023

Путин поприветствовал участников HeliRussia-2023 - РИА Новости, 18.05.2023

Путин поприветствовал участников HeliRussia-2023

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международной выставки вертолетной индустрии (МВВИ) "HeliRussia-2023" и назвал ее ведущей площадкой... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:35

2023-05-18T13:35

2023-05-18T13:35

россия

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международной выставки вертолетной индустрии (МВВИ) "HeliRussia-2023" и назвал ее ведущей площадкой для демонстрации новейших достижений инженерной мысли и передовых технологий, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Выставка вертолетной индустрии "HeliRussia-2023" проходит в Москве с 18 по 20 мая. "Приветствую вас на открытии XVI Международной выставки вертолетной индустрии "HeliRussia-2023". На протяжении многих лет МВВИ по праву считается одним из масштабных и наиболее авторитетных мероприятий в области вертолетной техники, ведущей площадкой для демонстрации новейших достижений научно-технической, инженерной мысли, передовых технологий и услуг", - говорится в телеграмме. По мнению Путина, мероприятие, несмотря на нынешнюю геополитическую ситуацию, способствует обмену опытом и профессиональными компетенциями и служит центром делового общения российских и зарубежных специалистов. "Желаю вам продуктивной работы и успехов", - резюмировал президент.

https://ria.ru/20230518/rostekh-1872514082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, технологии, владимир путин