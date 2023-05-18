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Верховный суд постановил, как судить гражданских за воинские преступления - РИА Новости, 18.05.2023
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10:52 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/grazhdanskie-1872564449.html
Верховный суд постановил, как судить гражданских за воинские преступления
Верховный суд постановил, как судить гражданских за воинские преступления - РИА Новости, 18.05.2023
Верховный суд постановил, как судить гражданских за воинские преступления
Гражданских лиц можно судить за воинские преступления только как соучастников, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:52
2023-05-18T10:52
россия
безопасность
верховный суд рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Гражданских лиц можно судить за воинские преступления только как соучастников, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. Там уточняется, что субъектами таких преступлений могут быть военнослужащие по призыву или контракту, а также граждане, находящиеся в запасе во время военных сборов. "Обратить внимание судов, что по статьям главы 33 УК РФ (преступления против военной службы – ред.) могут нести ответственность и лица, не относящиеся к субъектам. Если будет установлено, что такие лица участвовали в совершении преступлений против военной службы совместно с военнослужащими, то ... они несут ответственность только в качестве организаторов, подстрекателей и пособников указанных преступлений", - поясняет пленум. В качестве примера суд привел ситуацию, когда гражданский вместе с военнослужащим оказывает сопротивление патрульному наряду при задержании военнослужащего и применяет насилие в отношении патрульных.
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россия, безопасность, верховный суд рф, вооруженные силы рф
Россия, Безопасность, Верховный суд РФ, Вооруженные силы РФ
Верховный суд постановил, как судить гражданских за воинские преступления

Верховный суд: судить гражданских за воинские преступления можно только как соучастников

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Гражданских лиц можно судить за воинские преступления только как соучастников, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ.
Там уточняется, что субъектами таких преступлений могут быть военнослужащие по призыву или контракту, а также граждане, находящиеся в запасе во время военных сборов.
"Обратить внимание судов, что по статьям главы 33 УК РФ (преступления против военной службы – ред.) могут нести ответственность и лица, не относящиеся к субъектам. Если будет установлено, что такие лица участвовали в совершении преступлений против военной службы совместно с военнослужащими, то ... они несут ответственность только в качестве организаторов, подстрекателей и пособников указанных преступлений", - поясняет пленум.
В качестве примера суд привел ситуацию, когда гражданский вместе с военнослужащим оказывает сопротивление патрульному наряду при задержании военнослужащего и применяет насилие в отношении патрульных.
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