https://ria.ru/20230518/grazhdanskie-1872564449.html

Верховный суд постановил, как судить гражданских за воинские преступления

Верховный суд постановил, как судить гражданских за воинские преступления - РИА Новости, 18.05.2023

Верховный суд постановил, как судить гражданских за воинские преступления

Гражданских лиц можно судить за воинские преступления только как соучастников, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:52

2023-05-18T10:52

2023-05-18T10:52

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безопасность

верховный суд рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Гражданских лиц можно судить за воинские преступления только как соучастников, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. Там уточняется, что субъектами таких преступлений могут быть военнослужащие по призыву или контракту, а также граждане, находящиеся в запасе во время военных сборов. "Обратить внимание судов, что по статьям главы 33 УК РФ (преступления против военной службы – ред.) могут нести ответственность и лица, не относящиеся к субъектам. Если будет установлено, что такие лица участвовали в совершении преступлений против военной службы совместно с военнослужащими, то ... они несут ответственность только в качестве организаторов, подстрекателей и пособников указанных преступлений", - поясняет пленум. В качестве примера суд привел ситуацию, когда гражданский вместе с военнослужащим оказывает сопротивление патрульному наряду при задержании военнослужащего и применяет насилие в отношении патрульных.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, верховный суд рф, вооруженные силы рф