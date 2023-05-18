https://ria.ru/20230518/glushkovo-1872593152.html

Курские власти опровергли сообщения о большом числе пострадавших в Глушково

Курские власти опровергли сообщения о большом числе пострадавших в Глушково - РИА Новости, 18.05.2023

Курские власти опровергли сообщения о большом числе пострадавших в Глушково

Пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Гурина опровергла информацию о большом количестве пострадавших в посёлке Глушково. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:13

2023-05-18T12:13

2023-05-18T12:13

происшествия

курская область

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ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Гурина опровергла информацию о большом количестве пострадавших в посёлке Глушково. В Telegram-канале Mash сообщили, что ВСУ возобновили обстрелы поселка Глушково после утренних ударов. В результате, якобы, пострадало 12 человек. "В ряде Telegram-каналов распространяются сообщения о многочисленных пострадавших гражданских лицах в результате обстрелов в поселке Глушково. Данная информация не соответствует действительности!", — сообщила журналистам Гурина. Утром в четверг ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. В результате, два человека получили осколочные ранения средней тяжести. Кроме того, в результате взрыва были выбиты окна и поврежден фасад в физкультурно-оздоровительном комплексе.

https://ria.ru/20230517/dron-1872307293.html

курская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, курская область