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Курские власти опровергли сообщения о большом числе пострадавших в Глушково - РИА Новости, 18.05.2023
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12:13 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/glushkovo-1872593152.html
Курские власти опровергли сообщения о большом числе пострадавших в Глушково
Курские власти опровергли сообщения о большом числе пострадавших в Глушково - РИА Новости, 18.05.2023
Курские власти опровергли сообщения о большом числе пострадавших в Глушково
Пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Гурина опровергла информацию о большом количестве пострадавших в посёлке Глушково. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:13
2023-05-18T12:13
происшествия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Гурина опровергла информацию о большом количестве пострадавших в посёлке Глушково. В Telegram-канале Mash сообщили, что ВСУ возобновили обстрелы поселка Глушково после утренних ударов. В результате, якобы, пострадало 12 человек. "В ряде Telegram-каналов распространяются сообщения о многочисленных пострадавших гражданских лицах в результате обстрелов в поселке Глушково. Данная информация не соответствует действительности!", — сообщила журналистам Гурина. Утром в четверг ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. В результате, два человека получили осколочные ранения средней тяжести. Кроме того, в результате взрыва были выбиты окна и поврежден фасад в физкультурно-оздоровительном комплексе.
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
Курские власти опровергли сообщения о большом числе пострадавших в Глушково

Курские власти опровергли информацию о 12 пострадавших при ЧП в поселке Глушково

© Фото : Роман Старовойт / TelegramРезультат атаки беспилотника на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково
Результат атаки беспилотника на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Результат атаки беспилотника на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Гурина опровергла информацию о большом количестве пострадавших в посёлке Глушково.
В Telegram-канале Mash сообщили, что ВСУ возобновили обстрелы поселка Глушково после утренних ударов. В результате, якобы, пострадало 12 человек.
"В ряде Telegram-каналов распространяются сообщения о многочисленных пострадавших гражданских лицах в результате обстрелов в поселке Глушково. Данная информация не соответствует действительности!", — сообщила журналистам Гурина.
Утром в четверг ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. В результате, два человека получили осколочные ранения средней тяжести. Кроме того, в результате взрыва были выбиты окна и поврежден фасад в физкультурно-оздоровительном комплексе.
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