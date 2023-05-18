https://ria.ru/20230518/gemotest-1872619900.html

Пропавшего сына гендиректора "Гемотеста" нашли во Владимирской области

Пропавшего сына гендиректора "Гемотеста" нашли во Владимирской области - РИА Новости, 18.05.2023

Пропавшего сына гендиректора "Гемотеста" нашли во Владимирской области

Пропавший сын гендиректора "Гемотеста" найден в съемной квартире во Владимирской области. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:24

2023-05-18T13:24

2023-05-18T13:25

владимирская область

происшествия

россия

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Пропавший сын гендиректора "Гемотеста" найден в съемной квартире во Владимирской области. "Сотрудники МВД России и ФСБ России установили местонахождение сына генерального директора крупной сети медицинских лабораторий. Молодой человек обнаружен в арендованной квартире в городе Гороховце Владимирской области", - сообщается на сайте МВД Медиа. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о сыне гендиректора компании "Гемотест".

https://ria.ru/20220725/shtraf-1804784135.html

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2023

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владимирская область, происшествия, россия