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Пропавшего сына гендиректора "Гемотеста" нашли во Владимирской области - РИА Новости, 18.05.2023
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13:24 18.05.2023 (обновлено: 13:25 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/gemotest-1872619900.html
Пропавшего сына гендиректора "Гемотеста" нашли во Владимирской области
Пропавшего сына гендиректора "Гемотеста" нашли во Владимирской области - РИА Новости, 18.05.2023
Пропавшего сына гендиректора "Гемотеста" нашли во Владимирской области
Пропавший сын гендиректора "Гемотеста" найден в съемной квартире во Владимирской области. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:24
2023-05-18T13:25
владимирская область
происшествия
россия
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Пропавший сын гендиректора "Гемотеста" найден в съемной квартире во Владимирской области. "Сотрудники МВД России и ФСБ России установили местонахождение сына генерального директора крупной сети медицинских лабораторий. Молодой человек обнаружен в арендованной квартире в городе Гороховце Владимирской области", - сообщается на сайте МВД Медиа. Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о сыне гендиректора компании "Гемотест".
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владимирская область, происшествия, россия
Владимирская область, Происшествия, Россия
Пропавшего сына гендиректора "Гемотеста" нашли во Владимирской области

Пропавшего сына гендиректора "Гемотеста" нашли в съемной квартире во Владимирской области

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Пропавший сын гендиректора "Гемотеста" найден в съемной квартире во Владимирской области.
"Сотрудники МВД России и ФСБ России установили местонахождение сына генерального директора крупной сети медицинских лабораторий. Молодой человек обнаружен в арендованной квартире в городе Гороховце Владимирской области", - сообщается на сайте МВД Медиа.
Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о сыне гендиректора компании "Гемотест".
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