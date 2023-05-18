https://ria.ru/20230518/frt-1872726237.html

ФРТ начал подготовку к новому отопительному сезону в новых регионах

ФРТ начал подготовку к новому отопительному сезону в новых регионах - РИА Новости, 18.05.2023

ФРТ начал подготовку к новому отопительному сезону в новых регионах

Фонд развития территорий (ФРТ) начал подготовку к следующему отопительному сезону в новых российских регионах, сообщила пресс-служба фонда. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:03

2023-05-18T18:03

2023-05-18T18:03

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

россия

ильшат шагиахметов

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Фонд развития территорий (ФРТ) начал подготовку к следующему отопительному сезону в новых российских регионах, сообщила пресс-служба фонда.Как уточняется в сообщении, для подготовки к следующему отопительному периоду было принято решение провести анализ состояния систем теплоснабжения в Мариуполе, Северодонецке и в отдельных населенных пунктах Херсонской области."Используя в том числе механизм специальных казначейских кредитов, регионы смогут направить средства на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. За счет них они обновят 158 объектов и порядка 90 километров сетей теплоснабжения, а также 237 километров сетей водоснабжения и водоотведения", – приводятся в пресс-релизе слова гендиректора фонда Ильшата Шагиахметова.Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин сообщил, что отопительный сезон полностью завершился в 53 регионах, в том числе на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей."Все регионы вошли в текущий отопительный сезон своевременно, без серьезных нарушений. По всем аварийным ситуациям приняты своевременные действия с проведением ремонтно-восстановительных работ под контролем региональных оперативных штабов. Удалось избежать сложных технологических последствий с заморозкой систем и выходом из строя объектов теплоснабжения", – сказал в четверг Файзуллин на заседании правительства России.Также в сообщении указывается, что Фонд развития территорий в прошедшем осенне-зимнем периоде обеспечил теплом более 157 тысяч жителей новых регионов."В период подготовки и во время прохождения осенне-зимнего периода 2022-2023 годов специалисты фонда и бригады шефских регионов ежедневно проводили мониторинг объектов коммунальной инфраструктуры. Они выезжали для оценки работы котельных, тепловых и водопроводных сетей. Эта работа, а также наличие необходимой техники, материалов и оборудования, позволила устранять локальные аварийные ситуации и технологические сбои в полном объеме и в установленные сроки. Основной причиной их возникновения являлся значительный износ объектов", – отметил Шагиахметов.Он добавил, что при восстановлении коммунальной инфраструктуры в новых регионах применяется системный подход.Также в сообщении напоминается, что инструмент специальных казначейских кредитов является продолжением уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в рамках инициативы правительства по социально-экономическому развитию "Инфраструктурное меню".

https://ria.ru/20230512/frt-1871327608.html

https://ria.ru/20230512/zayavki-1871258875.html

россия

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Артем Смирнов

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), россия, ильшат шагиахметов