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Форум "Знание.Учитель" стартовал на базе Алтайского педуниверситета

Форум "Знание.Учитель" стартовал на базе Алтайского педуниверситета - РИА Новости, 18.05.2023

Форум "Знание.Учитель" стартовал на базе Алтайского педуниверситета

Форум "Знание. Учитель" собрал школьников, студентов и молодых педагогов. на базе Алтайского государственного педагогического университета. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:00

2023-05-18T12:00

2023-05-18T12:00

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Форум "Знание. Учитель" собрал школьников, студентов и молодых педагогов. на базе Алтайского государственного педагогического университета.На открытии форума его участников поприветствовала заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая. "Не случайно сегодняшнее событие проходит в альма-матер педагогов Алтайского края – в актовом зале педуниверситета. Сегодня здесь собралось молодое поколение – студенты и учащиеся психолого-педагогических классов. За вами будущее региона и страны, именно в ваших руках жизни детей, которые будут творить нашу дальнейшую судьбу. Эта площадка на самом деле место погружения вас в профессию. Я желаю, каждому унести с этого форума новые знания, новый опыт. И точно определиться, что в статуте учителя вы придете в школы. Дети вас ждут", — сказала государственный деятель.Важно отметить, что этом году в педагогических вузах страны открыты региональные представительства Российского общества "Знание". Создано такое представительство и на базе Алтайского педуниверситета, председателем которого является ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко."Сегодня Алтайский край присоединяется к проекту Российского общества "Знание" для молодых учителей и студентов педагогических специальностей. Самое главное богатство, которым мы владеем – это знания, согласитесь, профессия, которая даёт возможность непрерывного роста и развития – это профессия учителя. Именно он, учитель, каждый день вместе со своими детьми открывает что-то новое. Сегодня профессионалы своего дела поделятся с вами накопленным опытом, личными наработками, актуальными знаниями. Российское общество "Знание" ведёт свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции. Сегодня Российское общество "Знание" осуществляет просветительскую работу в регионах, занимается формированием интеллектуального контента, организацией и проведением бесплатных лекций, различных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты населения. Дорогие друзья, я желаю всем вам плодотворной работы, новых знаний, интересных встреч и горячих дискуссий, всем нам успехов!", - отметила ректор в своем обращении к участникам форума.Форум начался с творческой встречи "Урок нравственности по следам К.Д. Ушинского", которую провел двукратный лауреат Всероссийского конкурса молодых учителей "Педагогический дебют", многократный призер конкурсов профессионального мастерства, член проектов "Мобильные учителя" и "Под крылом пеликана", учитель обществознания Муринского центра образования № 2 Всеволожского района Ленинградской области Максим Бойко. Он рассказал о творчестве и жизненном пути Константина Дмитриевича Ушинского, его смелом в реалиях XIX века, но актуальном сегодня взгляде на педагогику. Участники форума вместе с лектором также провели сравнение воспитателей XIXи XXIвеков, определили качества, которыми должен быть наделен педагог и наставник настоящего времени.Далее форум продолжится образовательным блоком, состоящим из познавательной лекции и мастер-классов. Лекцию о современных возможностях для будущих преподавателей прочитает амбассадор цифрового образования VK, учитель физики и информатики гимназии № 74 города Барнаула, заместитель руководителя краевого методического объединения учителей информатики, эксперт всероссийского конкурса "Моя страна, моя Россия" платформы "Россия — страна возможностей" Ирина Стёпкина. Она расскажет о возможностях трудоустройства, мерах государственной поддержки, государственных и частных программах. Из лекции эксперта участники форума узнают о грантах и конкурсах, благодаря которым современные учителя могут реализовать свой потенциал.Ирина Стёпкина также подробно остановится на цифровой образовательной среде, созданной для современных уроков. Это инструменты VK: Карта цифровых учителей, VK для будущих педагогов, VK Мессенджер, мини-приложения ВКонтакте и другие ресурсы.Мастер-класс о геймификации современного образовательного процесса проведёт управляющий партнер компании Center-Game и проекта PRE.INC, эксперт Академии Министерства просвещения, лидер Рабочей группы 2035 EduNet Павел Аванян. Эксперт раскроет понятие геймификации как обязательного условия успешного усвоения знаний детьми. Вместе с ним участники – будущие педагоги - разберут применимые в обучении игровые методики для разных возрастов учеников. Студенты познакомятся с эффективными обучающими платформами.Мастер-класс о личном бренде проведет член Совета учителей-блогеров при Министерстве просвещения, номинант премии "ПроВоспитание" Всероссийского конкурса "ТопБЛОГ", финалист первого Всероссийского конкурса "Вклад учителя-2022" Татьяна Голощапова. На ее мастер-классе студенты изучат тему создания личного бренда преподавателя.Как отмечают организаторы, просветительские форумы "Знание.Учитель" до конца текущего года состоятся в 34 педагогических вузах России. В форумах примут участие более 30 тысяч студентов и свыше 200 спикеров, запланировано более 1 300 выступлений на актуальные темы в области педагогики.Форум приурочен к Году педагога и наставника и это отразилось в тематике площадок. Цифровая образовательная среда, личный бренд современного учителя, а также гранты, конкурсы и программы для становления педагогов — эти и другие актуальные темы в центре внимания участников форума.Форум "Знание. Учитель" в Алтайском крае организован Российским обществом "Знание", Академией Министерства просвещения, VK и Алтайский государственным педагогическим университетом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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