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Бречалов рассказал о подготовке к открытию фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 18.05.2023
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Удмуртская Республика
 
14:51 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/fond-1872645812.html
Бречалов рассказал о подготовке к открытию фонда "Защитники Отечества"
Бречалов рассказал о подготовке к открытию фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 18.05.2023
Бречалов рассказал о подготовке к открытию фонда "Защитники Отечества"
Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой рассказал о подготовке к открытию фонда РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:51
2023-05-18T14:51
удмуртская республика
общество
россия
москва
александр бречалов
татьяна голикова
владимир путин
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 18 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой рассказал о подготовке к открытию фонда "Защитники Отечества": в регионе ремонтируют помещение для фонда и обучают будущих сотрудников. Бречалов в своем телеграм-канале написал, что на встрече особое внимание уделили открытию фонда "Защитники Отечества", филиалы которого появятся во всех регионах страны по инициативе президента России Владимира Путина. "Мы активно готовимся к открытию: подобрали помещение в здании кинотеатра "Россия", сейчас там идет ремонт. Параллельно обучаем социальных координаторов работе с ветеранами специальной военной операции", - рассказал руководитель Удмуртии. По его слова, на встрече также речь шла об обновлении глазовского филиала реабилитационного центра для детей и подростков "Адели", открытие которого запланировано на начало 2024 года. "Благодаря поддержке председателя правительства страны Михаила Мишустина мы запустили в центре капитальный ремонт. Каждый год "Адели" принимает на реабилитацию больше 800 ребят с ограниченными возможностями здоровья: важно оборудовать для них максимально комфортное пространство", - отметил Бречалов.
https://ria.ru/20230414/gumkonvoi-1865451858.html
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общество, россия, москва, александр бречалов, татьяна голикова, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Общество, Россия, Москва, Александр Бречалов, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Бречалов рассказал о подготовке к открытию фонда "Защитники Отечества"

Бречалов рассказал о подготовке к открытию фонда "Защитники Отечества" в Ижевске

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 18 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой рассказал о подготовке к открытию фонда "Защитники Отечества": в регионе ремонтируют помещение для фонда и обучают будущих сотрудников.
«
"Бречалов в Москве встретился с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Обсуждались, в частности, вопросы реализации национальных проектов, открытия фонда "Защитники Отечества", строительство социальных объектов на территории Удмуртской Республики", - сообщает пресс-служба главы республики.
Бречалов в своем телеграм-канале написал, что на встрече особое внимание уделили открытию фонда "Защитники Отечества", филиалы которого появятся во всех регионах страны по инициативе президента России Владимира Путина.
"Мы активно готовимся к открытию: подобрали помещение в здании кинотеатра "Россия", сейчас там идет ремонт. Параллельно обучаем социальных координаторов работе с ветеранами специальной военной операции", - рассказал руководитель Удмуртии.
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По его слова, на встрече также речь шла об обновлении глазовского филиала реабилитационного центра для детей и подростков "Адели", открытие которого запланировано на начало 2024 года.
"Благодаря поддержке председателя правительства страны Михаила Мишустина мы запустили в центре капитальный ремонт. Каждый год "Адели" принимает на реабилитацию больше 800 ребят с ограниченными возможностями здоровья: важно оборудовать для них максимально комфортное пространство", - отметил Бречалов.

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