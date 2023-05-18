https://ria.ru/20230518/fond-1872645812.html

Бречалов рассказал о подготовке к открытию фонда "Защитники Отечества"

Бречалов рассказал о подготовке к открытию фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 18.05.2023

Бречалов рассказал о подготовке к открытию фонда "Защитники Отечества"

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой рассказал о подготовке к открытию фонда РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:51

2023-05-18T14:51

2023-05-18T14:51

удмуртская республика

общество

россия

москва

александр бречалов

татьяна голикова

владимир путин

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 18 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой рассказал о подготовке к открытию фонда "Защитники Отечества": в регионе ремонтируют помещение для фонда и обучают будущих сотрудников. Бречалов в своем телеграм-канале написал, что на встрече особое внимание уделили открытию фонда "Защитники Отечества", филиалы которого появятся во всех регионах страны по инициативе президента России Владимира Путина. "Мы активно готовимся к открытию: подобрали помещение в здании кинотеатра "Россия", сейчас там идет ремонт. Параллельно обучаем социальных координаторов работе с ветеранами специальной военной операции", - рассказал руководитель Удмуртии. По его слова, на встрече также речь шла об обновлении глазовского филиала реабилитационного центра для детей и подростков "Адели", открытие которого запланировано на начало 2024 года. "Благодаря поддержке председателя правительства страны Михаила Мишустина мы запустили в центре капитальный ремонт. Каждый год "Адели" принимает на реабилитацию больше 800 ребят с ограниченными возможностями здоровья: важно оборудовать для них максимально комфортное пространство", - отметил Бречалов.

https://ria.ru/20230414/gumkonvoi-1865451858.html

https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1864555012.html

россия

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удмуртская республика (удмуртия)

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Наталья Макарова

общество, россия, москва, александр бречалов, татьяна голикова, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия)