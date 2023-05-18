Бречалов рассказал о подготовке к открытию фонда "Защитники Отечества"
Бречалов рассказал о подготовке к открытию фонда "Защитники Отечества" в Ижевске
Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 18 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой рассказал о подготовке к открытию фонда "Защитники Отечества": в регионе ремонтируют помещение для фонда и обучают будущих сотрудников.
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"Бречалов в Москве встретился с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Обсуждались, в частности, вопросы реализации национальных проектов, открытия фонда "Защитники Отечества", строительство социальных объектов на территории Удмуртской Республики", - сообщает пресс-служба главы республики.
Бречалов в своем телеграм-канале написал, что на встрече особое внимание уделили открытию фонда "Защитники Отечества", филиалы которого появятся во всех регионах страны по инициативе президента России Владимира Путина.
"Мы активно готовимся к открытию: подобрали помещение в здании кинотеатра "Россия", сейчас там идет ремонт. Параллельно обучаем социальных координаторов работе с ветеранами специальной военной операции", - рассказал руководитель Удмуртии.
По его слова, на встрече также речь шла об обновлении глазовского филиала реабилитационного центра для детей и подростков "Адели", открытие которого запланировано на начало 2024 года.
"Благодаря поддержке председателя правительства страны Михаила Мишустина мы запустили в центре капитальный ремонт. Каждый год "Адели" принимает на реабилитацию больше 800 ребят с ограниченными возможностями здоровья: важно оборудовать для них максимально комфортное пространство", - отметил Бречалов.
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