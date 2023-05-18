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Глава немецкого энергоконцерна призвал продолжать экономить электроэнергию - РИА Новости, 18.05.2023
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20:45 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/energokrizis-1872764175.html
Глава немецкого энергоконцерна призвал продолжать экономить электроэнергию
Глава немецкого энергоконцерна призвал продолжать экономить электроэнергию - РИА Новости, 18.05.2023
Глава немецкого энергоконцерна призвал продолжать экономить электроэнергию
Энергетический кризис в Германии еще не закончился, а эту зиму страна успешна преодолела благодаря теплой погоде, заявил глава энергетического концерна E.ON... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:45
2023-05-18T20:45
германия
e.on
европа
санкции в отношении россии
в мире
экономика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Энергетический кризис в Германии еще не закончился, а эту зиму страна успешна преодолела благодаря теплой погоде, заявил глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум. Для преодоления энергетического кризиса он призвал людей экономить электроэнергию, например, топить дома до температуры 21 градуса вместо 22 градусов, или мыть руки холодной водой. В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций. Энергетический кризис привел к рекордному за несколько десятилетий росту цен в Европе.
https://ria.ru/20230411/energokrizis-1864546086.html
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германия, e.on , европа, санкции в отношении россии, в мире, экономика
Германия, E.ON , Европа, Санкции в отношении России, В мире, Экономика
Глава немецкого энергоконцерна призвал продолжать экономить электроэнергию

Глава немецкого концерна E.ON Бирнбаум констатировал продолжение энергокризиса в стране

© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция в Берлине
Газовая электростанция в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Энергетический кризис в Германии еще не закончился, а эту зиму страна успешна преодолела благодаря теплой погоде, заявил глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум.
«
"Нет, к сожалению. Зима была очень теплой, поэтому ситуация была лучше, чем ожидалось. Однако, если следующая зима будет холодной, то ситуация может снова стать сложной", - заявил Бирнбаум в интервью детям-корреспондентам издания Spiegel, отвечая на вопрос, преодолен ли энергетический кризис.
Для преодоления энергетического кризиса он призвал людей экономить электроэнергию, например, топить дома до температуры 21 градуса вместо 22 градусов, или мыть руки холодной водой.
В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций. Энергетический кризис привел к рекордному за несколько десятилетий росту цен в Европе.
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