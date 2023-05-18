https://ria.ru/20230518/energokrizis-1872764175.html

Глава немецкого энергоконцерна призвал продолжать экономить электроэнергию

Глава немецкого энергоконцерна призвал продолжать экономить электроэнергию - РИА Новости, 18.05.2023

Глава немецкого энергоконцерна призвал продолжать экономить электроэнергию

Энергетический кризис в Германии еще не закончился, а эту зиму страна успешна преодолела благодаря теплой погоде, заявил глава энергетического концерна E.ON... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T20:45

2023-05-18T20:45

2023-05-18T20:45

германия

e.on

европа

санкции в отношении россии

в мире

экономика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Энергетический кризис в Германии еще не закончился, а эту зиму страна успешна преодолела благодаря теплой погоде, заявил глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум. Для преодоления энергетического кризиса он призвал людей экономить электроэнергию, например, топить дома до температуры 21 градуса вместо 22 градусов, или мыть руки холодной водой. В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций. Энергетический кризис привел к рекордному за несколько десятилетий росту цен в Европе.

https://ria.ru/20230411/energokrizis-1864546086.html

германия

европа

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германия, e.on , европа, санкции в отношении россии, в мире, экономика