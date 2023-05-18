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В России вырос спрос на отечественные и китайские электромобили - РИА Новости, 18.05.2023
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05:46 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/elektromobili-1872530138.html
В России вырос спрос на отечественные и китайские электромобили
В России вырос спрос на отечественные и китайские электромобили - РИА Новости, 18.05.2023
В России вырос спрос на отечественные и китайские электромобили
Текущий год на рынке лизинга автомобилей ознаменован ростом спроса на электромобили отечественного и китайского производства, в частности - Evolute и Voyah,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T05:46
2023-05-18T05:46
россия
китай
авто
ольга кириллова
сбербанк россии
газпромбанк автолизинг
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Текущий год на рынке лизинга автомобилей ознаменован ростом спроса на электромобили отечественного и китайского производства, в частности - Evolute и Voyah, рассказали опрошенные РИА Новости лизинговые компании. "Марка-лидер по числу выданных в 2023 году в лизинг электромобилей удивляет. На первом месте оказалась новая премиальная марка из Китая Voyah", - подтверждают в компании "Европлан". Стоимость электромобилей Voyah Free – 7,3 миллиона рублей, а минивена Voyah Dream (ранее в России он назывался Dreamer) – около 11 миллионов рублей. Однако именно эти электромобили являются самыми популярными в портфеле "Европлана". Второе место ожидаемо занимает российская марка Evolute, добавляют в компании. "Но и тут из двух представленных на рынке моделей лидирует более дорогая: кроссовер i-JOY (3,5 миллиона рублей): их было выдано в 2 раза больше, чем доступных i-PRO (от 1,9 миллиона рублей)", - привели данные в компании. Лизинг Evolute реализуется компаниями с использованием субсидии Минпромторга РФ, которая позволяет компенсировать до 25% от стоимости автомобиля. Активное развитие отечественных производителей отметили в "Сбербанк Лизинге". "Evolute i-PRO продано 179 экземпляров в 2022 году и ожидается дальнейшее увеличение спроса на модель в 2023 году", - отметила директор корпоративного бизнеса компании Ольга Кириллова. Она рассказала, что и другие российские автопроизводители не остаются в стороне. "Так, Lada анонсировала модели Largus и Niva на электромоторе. "Москвич 3e" запустил партию техники в эксплуатацию. Группа ГАЗ активно работает над этим направлением. Вовлекаются в сферу государственные концерны - Росатом, развивающий модель "Атом", концерн "Алмаз-Антей", - рассказала Кириллова. Лизинговые компании резюмируют, что электромобили продолжают восприниматься как интересные и дорогие приобретения, хотя они являются очень демократичными: помогают значительно сократить расходы за счет отсутствия транспортного налога в большинстве регионов, бесплатному проезду по платным магистралям, бесплатной парковке, значительному сокращению числа ТО, а главное – отсутствию необходимости тратиться на топливо. По данным "Сбербанк Лизинг", в 2022 году в РФ было продано, в том числе в лизинг, 2998 электромобилей - рекордный показатель.
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россия, китай, авто, ольга кириллова, сбербанк россии, газпромбанк автолизинг , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta, экономика
Россия, Китай, Авто, Ольга Кириллова, Сбербанк России, Газпромбанк Автолизинг , Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta, Экономика
В России вырос спрос на отечественные и китайские электромобили

Лизинговые компании отметили рост спроса на российские и китайские электромобили

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСалон электроседана Evolute i-Pro
Салон электроседана Evolute i-Pro - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Салон электроседана Evolute i-Pro. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Текущий год на рынке лизинга автомобилей ознаменован ростом спроса на электромобили отечественного и китайского производства, в частности - Evolute и Voyah, рассказали опрошенные РИА Новости лизинговые компании.
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"В 2022 году компания передала клиентам в 1,3 раза больше новых электромобилей, чем в 2021 году. При этом за первые четыре месяца текущего года было реализовано почти 2/3 от объема прошлого года. В этом году в силу дефицита большинства импортных марок клиенты компании приобретали электромобили только отечественных и китайских брендов — Evolute, "Москвич", Voyah", - рассказали в "Газпромбанк Автолизинг". При этом, уточняют в компании, премиальный кроссовер Voyah по итогам первых четырех месяцев 2023 года стал безусловным лидером продаж.
"Марка-лидер по числу выданных в 2023 году в лизинг электромобилей удивляет. На первом месте оказалась новая премиальная марка из Китая Voyah", - подтверждают в компании "Европлан". Стоимость электромобилей Voyah Free – 7,3 миллиона рублей, а минивена Voyah Dream (ранее в России он назывался Dreamer) – около 11 миллионов рублей. Однако именно эти электромобили являются самыми популярными в портфеле "Европлана".
Второе место ожидаемо занимает российская марка Evolute, добавляют в компании. "Но и тут из двух представленных на рынке моделей лидирует более дорогая: кроссовер i-JOY (3,5 миллиона рублей): их было выдано в 2 раза больше, чем доступных i-PRO (от 1,9 миллиона рублей)", - привели данные в компании. Лизинг Evolute реализуется компаниями с использованием субсидии Минпромторга РФ, которая позволяет компенсировать до 25% от стоимости автомобиля.
Активное развитие отечественных производителей отметили в "Сбербанк Лизинге". "Evolute i-PRO продано 179 экземпляров в 2022 году и ожидается дальнейшее увеличение спроса на модель в 2023 году", - отметила директор корпоративного бизнеса компании Ольга Кириллова.
Она рассказала, что и другие российские автопроизводители не остаются в стороне. "Так, Lada анонсировала модели Largus и Niva на электромоторе. "Москвич 3e" запустил партию техники в эксплуатацию. Группа ГАЗ активно работает над этим направлением. Вовлекаются в сферу государственные концерны - Росатом, развивающий модель "Атом", концерн "Алмаз-Антей", - рассказала Кириллова.
Лизинговые компании резюмируют, что электромобили продолжают восприниматься как интересные и дорогие приобретения, хотя они являются очень демократичными: помогают значительно сократить расходы за счет отсутствия транспортного налога в большинстве регионов, бесплатному проезду по платным магистралям, бесплатной парковке, значительному сокращению числа ТО, а главное – отсутствию необходимости тратиться на топливо. По данным "Сбербанк Лизинг", в 2022 году в РФ было продано, в том числе в лизинг, 2998 электромобилей - рекордный показатель.
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РоссияКитайАвтоОльга КирилловаСбербанк РоссииГазпромбанк АвтолизингМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Lada VestaЭкономика
 
 
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