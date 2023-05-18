https://ria.ru/20230518/elektromobili-1872530138.html

В России вырос спрос на отечественные и китайские электромобили

В России вырос спрос на отечественные и китайские электромобили - РИА Новости, 18.05.2023

В России вырос спрос на отечественные и китайские электромобили

Текущий год на рынке лизинга автомобилей ознаменован ростом спроса на электромобили отечественного и китайского производства, в частности - Evolute и Voyah,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T05:46

2023-05-18T05:46

2023-05-18T05:46

россия

китай

авто

ольга кириллова

сбербанк россии

газпромбанк автолизинг

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

lada vesta

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Текущий год на рынке лизинга автомобилей ознаменован ростом спроса на электромобили отечественного и китайского производства, в частности - Evolute и Voyah, рассказали опрошенные РИА Новости лизинговые компании. "Марка-лидер по числу выданных в 2023 году в лизинг электромобилей удивляет. На первом месте оказалась новая премиальная марка из Китая Voyah", - подтверждают в компании "Европлан". Стоимость электромобилей Voyah Free – 7,3 миллиона рублей, а минивена Voyah Dream (ранее в России он назывался Dreamer) – около 11 миллионов рублей. Однако именно эти электромобили являются самыми популярными в портфеле "Европлана". Второе место ожидаемо занимает российская марка Evolute, добавляют в компании. "Но и тут из двух представленных на рынке моделей лидирует более дорогая: кроссовер i-JOY (3,5 миллиона рублей): их было выдано в 2 раза больше, чем доступных i-PRO (от 1,9 миллиона рублей)", - привели данные в компании. Лизинг Evolute реализуется компаниями с использованием субсидии Минпромторга РФ, которая позволяет компенсировать до 25% от стоимости автомобиля. Активное развитие отечественных производителей отметили в "Сбербанк Лизинге". "Evolute i-PRO продано 179 экземпляров в 2022 году и ожидается дальнейшее увеличение спроса на модель в 2023 году", - отметила директор корпоративного бизнеса компании Ольга Кириллова. Она рассказала, что и другие российские автопроизводители не остаются в стороне. "Так, Lada анонсировала модели Largus и Niva на электромоторе. "Москвич 3e" запустил партию техники в эксплуатацию. Группа ГАЗ активно работает над этим направлением. Вовлекаются в сферу государственные концерны - Росатом, развивающий модель "Атом", концерн "Алмаз-Антей", - рассказала Кириллова. Лизинговые компании резюмируют, что электромобили продолжают восприниматься как интересные и дорогие приобретения, хотя они являются очень демократичными: помогают значительно сократить расходы за счет отсутствия транспортного налога в большинстве регионов, бесплатному проезду по платным магистралям, бесплатной парковке, значительному сокращению числа ТО, а главное – отсутствию необходимости тратиться на топливо. По данным "Сбербанк Лизинг", в 2022 году в РФ было продано, в том числе в лизинг, 2998 электромобилей - рекордный показатель.

https://ria.ru/20230518/eksport-1872527051.html

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россия, китай, авто, ольга кириллова, сбербанк россии, газпромбанк автолизинг , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta, экономика