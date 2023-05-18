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США настаивают на дальнейшем соблюдении ДСНВ со стороны России

США настаивают на дальнейшем соблюдении ДСНВ со стороны России - РИА Новости, 18.05.2023

США настаивают на дальнейшем соблюдении ДСНВ со стороны России

США считают, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T20:49

2023-05-18T20:49

2023-05-18T20:58

сша

государственный департамент сша

в мире

россия

договор снв-3

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. США считают, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и настаивают на дальнейшем его соблюдении, заявил в четверг заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.При этом он выразил уверенность, что дальнейшее обоюдное соблюдение данного соглашения отвечает интересам в сфере безопасности не только США, но также их союзников и всего остального мира."Вот почему мы работаем над тем, чтобы сохранить данное соглашение", - добавил американский дипломат.

https://ria.ru/20230222/snv-3-1853579224.html

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сша, государственный департамент сша, в мире, россия, договор снв-3