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США настаивают на дальнейшем соблюдении ДСНВ со стороны России
США настаивают на дальнейшем соблюдении ДСНВ со стороны России - РИА Новости, 18.05.2023
США настаивают на дальнейшем соблюдении ДСНВ со стороны России
США считают, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:49
2023-05-18T20:49
2023-05-18T20:58
сша
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. США считают, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и настаивают на дальнейшем его соблюдении, заявил в четверг заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.При этом он выразил уверенность, что дальнейшее обоюдное соблюдение данного соглашения отвечает интересам в сфере безопасности не только США, но также их союзников и всего остального мира."Вот почему мы работаем над тем, чтобы сохранить данное соглашение", - добавил американский дипломат.
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сша, государственный департамент сша, в мире, россия, договор снв-3
США, Государственный департамент США, В мире, Россия, Договор СНВ-3
США настаивают на дальнейшем соблюдении ДСНВ со стороны России
В Госдепе считают, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений по ДСНВ
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. США считают, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и настаивают на дальнейшем его соблюдении, заявил в четверг заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.
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"Да, это верно", - сказал Патель в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, соблюдает ли РФ, по мнению американского дипведомства, данные ограничения.
При этом он выразил уверенность, что дальнейшее обоюдное соблюдение данного соглашения отвечает интересам в сфере безопасности не только США, но также их союзников и всего остального мира.
"Вот почему мы работаем над тем, чтобы сохранить данное соглашение", - добавил американский дипломат.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)