https://ria.ru/20230518/drony-1872540079.html
Киев активно использует дроны на Краснолиманском направлении, заявили в ЛНР
Киев активно использует дроны на Краснолиманском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2023
Киев активно использует дроны на Краснолиманском направлении, заявили в ЛНР
Украинская армия начала более интенсивно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T08:49
2023-05-18T08:49
2023-05-18T08:49
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Украинская армия начала более интенсивно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее он сообщал, что украинские военные начали использовать практику "кочующих минометов" на Краснолиманском направлении в Донбассе. "На участке Кременная - Сватово (Краснолиманское направление – ред.) отмечается увеличение использование украинскими боевиками различных беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего используются разведывательные дроны, но также используются ударные и дроны-"камикадзе", - сообщил Марочко.
https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев активно использует дроны на Краснолиманском направлении, заявили в ЛНР
Военный эксперт Марочко: ВСУ активно используют дроны на Краснолиманском направлении