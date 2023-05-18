https://ria.ru/20230518/drony-1872540079.html

Киев активно использует дроны на Краснолиманском направлении, заявили в ЛНР

Киев активно использует дроны на Краснолиманском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2023

Киев активно использует дроны на Краснолиманском направлении, заявили в ЛНР

Украинская армия начала более интенсивно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T08:49

2023-05-18T08:49

2023-05-18T08:49

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Украинская армия начала более интенсивно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее он сообщал, что украинские военные начали использовать практику "кочующих минометов" на Краснолиманском направлении в Донбассе. "На участке Кременная - Сватово (Краснолиманское направление – ред.) отмечается увеличение использование украинскими боевиками различных беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего используются разведывательные дроны, но также используются ударные и дроны-"камикадзе", - сообщил Марочко.

https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html

луганская народная республика

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины