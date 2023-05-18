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Киев активно использует дроны на Краснолиманском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/drony-1872540079.html
Киев активно использует дроны на Краснолиманском направлении, заявили в ЛНР
Киев активно использует дроны на Краснолиманском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2023
Киев активно использует дроны на Краснолиманском направлении, заявили в ЛНР
Украинская армия начала более интенсивно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T08:49
2023-05-18T08:49
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Украинская армия начала более интенсивно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее он сообщал, что украинские военные начали использовать практику "кочующих минометов" на Краснолиманском направлении в Донбассе. "На участке Кременная - Сватово (Краснолиманское направление – ред.) отмечается увеличение использование украинскими боевиками различных беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего используются разведывательные дроны, но также используются ударные и дроны-"камикадзе", - сообщил Марочко.
https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев активно использует дроны на Краснолиманском направлении, заявили в ЛНР

Военный эксперт Марочко: ВСУ активно используют дроны на Краснолиманском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Украинская армия начала более интенсивно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее он сообщал, что украинские военные начали использовать практику "кочующих минометов" на Краснолиманском направлении в Донбассе.
"На участке Кременная - Сватово (Краснолиманское направление – ред.) отмечается увеличение использование украинскими боевиками различных беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего используются разведывательные дроны, но также используются ударные и дроны-"камикадзе", - сообщил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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