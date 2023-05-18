https://ria.ru/20230518/dorogi-1872760820.html
Около 35 километров дорог отремонтируют в ХМАО за 2023 год
Около 35 километров дорог отремонтируют в ХМАО за 2023 год - РИА Новости, 18.05.2023
Около 35 километров дорог отремонтируют в ХМАО за 2023 год
Порядка 35 километров автодорог будет отремонтировано в течение 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:33
2023-05-18T20:33
2023-05-18T20:33
ханты-мансийский автономный округ
сургут
общество
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Порядка 35 километров автодорог будет отремонтировано в течение 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство региона. Уточняется, что среди ключевых объектов этого года – продолжение строительства мостового перехода через реку Обь в районе города Сургута и реконструкция участка дороги Югорск–Таежный. Помимо этого, будет завершена реконструкция участка трассы Сургут – Лянтор с 21 по 33 километр, а также второй этап капитального ремонта трассы Уренгой – Надым – Советский и второй этап капремонта автодороги Урай – Шаим. По данным властей, подрядные организации уже завершили подготовку к новому дорожному сезону, в том числе в полном объеме закупили все необходимые инертные материалы. В ближайшее время будут запущены асфальтобетонные заводы для устройства дорожных покрытий на объектах реконструкции и капитального ремонта, а также для выполнения работ по ямочному ремонту. Особое внимание при составлении планов дорожных работ в округе было уделено приведению в нормативное состояние дорог к социально значимым объектам, а также проходящим по сельским территориям, подчеркнули в правительстве. Ранее специалисты провели комплексное обследование автотрасс, на которых с 2019 по 2022 год были проведены дорожные работы, в том числе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Спецкомиссия оценила техническое состояние 51 участка дорог и 28 мостов, на некоторых объектах нашли дефекты, которые подрядчики должны устранить по гарантии до конца июня.
https://ria.ru/20230504/kontrakty-1869608260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сургут, общество, ханты-мансийский автономный округ, россия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургут, Общество, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Порядка 35 километров автодорог будет отремонтировано в течение 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство региона.
«
"В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в регионе обновят участки трасс, которые входят в опорную сеть России
. Их протяженность в автономном округе превышает 1 500 километров, из которых более 80% находятся в нормативном состоянии. С целью улучшения показателей, в 2023 в Югре отреставрируют 29 километров трасс и 6 километров магистралей", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале правительства Югры.
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Уточняется, что среди ключевых объектов этого года – продолжение строительства мостового перехода через реку Обь
в районе города Сургута
и реконструкция участка дороги Югорск–Таежный. Помимо этого, будет завершена реконструкция участка трассы Сургут – Лянтор
с 21 по 33 километр, а также второй этап капитального ремонта трассы Уренгой – Надым
– Советский
и второй этап капремонта автодороги Урай
– Шаим.
По данным властей, подрядные организации уже завершили подготовку к новому дорожному сезону, в том числе в полном объеме закупили все необходимые инертные материалы. В ближайшее время будут запущены асфальтобетонные заводы для устройства дорожных покрытий на объектах реконструкции и капитального ремонта, а также для выполнения работ по ямочному ремонту. Особое внимание при составлении планов дорожных работ в округе было уделено приведению в нормативное состояние дорог к социально значимым объектам, а также проходящим по сельским территориям, подчеркнули в правительстве.
Ранее специалисты провели комплексное обследование автотрасс, на которых с 2019 по 2022 год были проведены дорожные работы, в том числе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Спецкомиссия оценила техническое состояние 51 участка дорог и 28 мостов, на некоторых объектах нашли дефекты, которые подрядчики должны устранить по гарантии до конца июня.
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