https://ria.ru/20230518/dorogi-1872760820.html

Около 35 километров дорог отремонтируют в ХМАО за 2023 год

Около 35 километров дорог отремонтируют в ХМАО за 2023 год - РИА Новости, 18.05.2023

Около 35 километров дорог отремонтируют в ХМАО за 2023 год

Порядка 35 километров автодорог будет отремонтировано в течение 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T20:33

2023-05-18T20:33

2023-05-18T20:33

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Порядка 35 километров автодорог будет отремонтировано в течение 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство региона. Уточняется, что среди ключевых объектов этого года – продолжение строительства мостового перехода через реку Обь в районе города Сургута и реконструкция участка дороги Югорск–Таежный. Помимо этого, будет завершена реконструкция участка трассы Сургут – Лянтор с 21 по 33 километр, а также второй этап капитального ремонта трассы Уренгой – Надым – Советский и второй этап капремонта автодороги Урай – Шаим. По данным властей, подрядные организации уже завершили подготовку к новому дорожному сезону, в том числе в полном объеме закупили все необходимые инертные материалы. В ближайшее время будут запущены асфальтобетонные заводы для устройства дорожных покрытий на объектах реконструкции и капитального ремонта, а также для выполнения работ по ямочному ремонту. Особое внимание при составлении планов дорожных работ в округе было уделено приведению в нормативное состояние дорог к социально значимым объектам, а также проходящим по сельским территориям, подчеркнули в правительстве. Ранее специалисты провели комплексное обследование автотрасс, на которых с 2019 по 2022 год были проведены дорожные работы, в том числе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Спецкомиссия оценила техническое состояние 51 участка дорог и 28 мостов, на некоторых объектах нашли дефекты, которые подрядчики должны устранить по гарантии до конца июня.

https://ria.ru/20230504/kontrakty-1869608260.html

https://ria.ru/20230510/klyuchi-1870909013.html

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ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сургут, общество, ханты-мансийский автономный округ, россия