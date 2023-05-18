https://ria.ru/20230518/donetsk-1872539561.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 18.05.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

Женщина пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T08:40

2023-05-18T08:40

2023-05-18T08:40

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате ночного обстрела Кировского района со стороны украинских нацистов по улице Топчиева полностью сгорел частный жилой дом. Пострадавшая женщина 1979 года рождения оперативно доставлена в медицинское учреждение", - написал Кулемзин в телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщило, что в четверг Донецк несколько раз подвергался обстрелам со стороны украинских войск. В период с часу ночи до 7 утра по городу было выпущено в общей сложности 13 снарядов калибром 155 миллиметров. Также, как сообщили в представительстве, в 8.00 украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по нему пять снарядов "натовского" калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230517/yasinovataya-1872334374.html

https://ria.ru/20230517/donetsk-1872434442.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато