https://ria.ru/20230518/donetsk-1872538490.html

В Донецке при обстреле повреждены больница и многоквартирные дома

В Донецке при обстреле повреждены больница и многоквартирные дома - РИА Новости, 18.05.2023

В Донецке при обстреле повреждены больница и многоквартирные дома

Здание больницы и ряд многоквартирных домов получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T08:24

2023-05-18T08:24

2023-05-18T08:24

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Здание больницы и ряд многоквартирных домов получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Сегодня утром варварскому обстрелу подвергся посёлок Октябрьский рудник Куйбышевского района. По предварительной информации, повреждения получили ряд многоквартирных домов и больница №21", - написал Кулемзин в телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в четверг, что украинские войска в 7.00 выпустили по Куйбышевскому району Донецка 7 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230517/obstrel-1872428250.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато, происшествия