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В Донецке при обстреле повреждены больница и многоквартирные дома - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/donetsk-1872538490.html
В Донецке при обстреле повреждены больница и многоквартирные дома
В Донецке при обстреле повреждены больница и многоквартирные дома - РИА Новости, 18.05.2023
В Донецке при обстреле повреждены больница и многоквартирные дома
Здание больницы и ряд многоквартирных домов получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T08:24
2023-05-18T08:24
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Здание больницы и ряд многоквартирных домов получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Сегодня утром варварскому обстрелу подвергся посёлок Октябрьский рудник Куйбышевского района. По предварительной информации, повреждения получили ряд многоквартирных домов и больница №21", - написал Кулемзин в телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в четверг, что украинские войска в 7.00 выпустили по Куйбышевскому району Донецка 7 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230517/obstrel-1872428250.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, НАТО, Происшествия
В Донецке при обстреле повреждены больница и многоквартирные дома

В Куйбышевском районе Донецка при обстреле повреждены больница и многоквартирные дома

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Здание больницы и ряд многоквартирных домов получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Сегодня утром варварскому обстрелу подвергся посёлок Октябрьский рудник Куйбышевского района. По предварительной информации, повреждения получили ряд многоквартирных домов и больница №21", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в четверг, что украинские войска в 7.00 выпустили по Куйбышевскому району Донецка 7 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККНАТОПроисшествия
 
 
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