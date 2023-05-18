https://ria.ru/20230518/donbass-1872571235.html
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО - РИА Новости, 18.05.2023
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО
Украинские войска в четверг выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:15
2023-05-18T11:15
2023-05-18T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска в четверг выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется. Ведомство также сообщило, что в 9.20 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230518/obstrel-1872517992.html
https://ria.ru/20230517/obstrel-1872465087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке