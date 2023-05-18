https://ria.ru/20230518/dodon-1872768276.html
Додону продлили меру пресечения
Додону продлили меру пресечения - РИА Новости, 18.05.2023
Додону продлили меру пресечения
Лидер социалистов Молдавии, бывший президент страны Игорь Додон заявил в четверг, что прокуроры продлили ему меру пресечения по делу о якобы получении взятки. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T21:13
2023-05-18T21:13
2023-05-18T21:13
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
игорь додон
владимир плахотнюк
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Лидер социалистов Молдавии, бывший президент страны Игорь Додон заявил в четверг, что прокуроры продлили ему меру пресечения по делу о якобы получении взятки. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. В середине ноября коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. "Ведущий мое дело прокурор Петр Ярмалюк добился продления ограничений в отношении меня. Подчеркну, что это решение было вынесено коллегией судей низших инстанций, временно переведённых в Высшую судебную палату по непрозрачной процедуре и в отсутствие объективных правовых критериев. Такой процедуры нет нигде в мире, только в карманной", - написал Додон в своем телеграм-канале. Политик также отметил, что большинство жителей Молдавии разочаровались в правлении главы республики Майи Санду, которая , по его словам, имитирует процесс евроинтеграции и скрывает от европейских партнёров провалы в проводимых реформах. "Как раз 24 мая, в день рождения (президента Майи - ред.) Санду, исполнится год с начала юридического произвола, заказанного в отношении меня и моей семьи неформальным лидером правящей партии Действие и солидарность. Все проведённые в этот период опросы общественного мнения показывают, что за это время граждане ещё больше утратили доверие к судебной власти, а мои дела они считают политическим заказом. Но эта картина, к сожалению, скрыта от глаз европейцев, которые до сих пор верят рассказам Майи Санду о "молдавской демократии — самой демократичной в мире", - отметил экс-президент. В апреле Санду анонсировала на 21 мая массовый митинг в Кишиневе в поддержку евроинтеграции. Ранее стало известно, что мероприятия на центральной площади Молдавии в этот же день планировали провести оппозиционеры - партия "Шор" и Соцпартия. Однако по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, у центральных властей с 14 мая по 2 июня будет приоритет в организации массовых мероприятий вне зависимости от порядка уведомления об их проведении. В этот период в стране будет действовать повышенный режим безопасности.
https://ria.ru/20230518/shor-1872601486.html
https://ria.ru/20230518/moldaviya-1872620955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, майя санду, игорь додон, владимир плахотнюк
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк
Додону продлили меру пресечения
Додон сообщил, что ему продлили меру пресечения по делу о якобы получении взятки
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Лидер социалистов Молдавии, бывший президент страны Игорь Додон заявил в четверг, что прокуроры продлили ему меру пресечения по делу о якобы получении взятки.
В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка
. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. В середине ноября коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде.
Додон отреагировал на возможный запрет оппозиционной партии "Шор"
"Ведущий мое дело прокурор Петр Ярмалюк добился продления ограничений в отношении меня. Подчеркну, что это решение было вынесено коллегией судей низших инстанций, временно переведённых в Высшую судебную палату по непрозрачной процедуре и в отсутствие объективных правовых критериев. Такой процедуры нет нигде в мире, только в карманной", - написал Додон в своем телеграм-канале.
Политик также отметил, что большинство жителей Молдавии разочаровались в правлении главы республики Майи Санду
, которая , по его словам, имитирует процесс евроинтеграции и скрывает от европейских партнёров провалы в проводимых реформах.
"Как раз 24 мая, в день рождения (президента Майи - ред.) Санду, исполнится год с начала юридического произвола, заказанного в отношении меня и моей семьи неформальным лидером правящей партии Действие и солидарность. Все проведённые в этот период опросы общественного мнения показывают, что за это время граждане ещё больше утратили доверие к судебной власти, а мои дела они считают политическим заказом. Но эта картина, к сожалению, скрыта от глаз европейцев, которые до сих пор верят рассказам Майи Санду о "молдавской демократии — самой демократичной в мире", - отметил экс-президент.
В апреле Санду анонсировала на 21 мая массовый митинг в Кишиневе
в поддержку евроинтеграции. Ранее стало известно, что мероприятия на центральной площади Молдавии в этот же день планировали провести оппозиционеры - партия "Шор" и Соцпартия. Однако по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, у центральных властей с 14 мая по 2 июня будет приоритет в организации массовых мероприятий вне зависимости от порядка уведомления об их проведении. В этот период в стране будет действовать повышенный режим безопасности.
Молдавия не соответствует большинству критериев Евросоюза, заявил Додон