https://ria.ru/20230518/diversanty-1872732558.html
В Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов
В Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов - РИА Новости, 18.05.2023
В Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов
Попытка проникновения группы украинских диверсантов пресечена в Запорожской области, они ликвидированы, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:33
2023-05-18T18:33
2023-05-18T18:33
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Попытка проникновения группы украинских диверсантов пресечена в Запорожской области, они ликвидированы, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "На одном из участков линии боевого соприкосновения нашими военными ликвидирована украинская ДРГ", - сказал Рогов. По его словам, украинские диверсанты пытались проникнуть вглубь региона, но были выявлены и уничтожены. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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запорожская область, киев, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов
В Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов
Рогов сообщил, что в Запорожской области ликвидировали группу украинских диверсантов