Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/diversanty-1872732558.html
В Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов
В Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов - РИА Новости, 18.05.2023
В Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов
Попытка проникновения группы украинских диверсантов пресечена в Запорожской области, они ликвидированы, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:33
2023-05-18T18:33
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_5ec3081b0862ae68f988d926ac393c1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Попытка проникновения группы украинских диверсантов пресечена в Запорожской области, они ликвидированы, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "На одном из участков линии боевого соприкосновения нашими военными ликвидирована украинская ДРГ", - сказал Рогов. По его словам, украинские диверсанты пытались проникнуть вглубь региона, но были выявлены и уничтожены. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230518/diversanty-1872729654.html
запорожская область
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_a700ae5f094999bc37c1ff64525f36fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, киев, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов
В Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов

Рогов сообщил, что в Запорожской области ликвидировали группу украинских диверсантов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Запорожской области
Российский военнослужащий в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Попытка проникновения группы украинских диверсантов пресечена в Запорожской области, они ликвидированы, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На одном из участков линии боевого соприкосновения нашими военными ликвидирована украинская ДРГ", - сказал Рогов.
По его словам, украинские диверсанты пытались проникнуть вглубь региона, но были выявлены и уничтожены.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
МЧС опровергло сообщения о заходе диверсантов в Белгородскую область
Вчера, 18:20
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала