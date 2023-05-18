https://ria.ru/20230518/diversanty-1872729654.html

МЧС опровергло сообщения о заходе диверсантов в Белгородскую область

МЧС опровергло сообщения о заходе диверсантов в Белгородскую область - РИА Новости, 18.05.2023

МЧС опровергло сообщения о заходе диверсантов в Белгородскую область

Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло сообщения о проникновении в регион украинских диверсантов. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:20

2023-05-18T18:20

2023-05-18T18:33

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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БЕЛГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло сообщения о проникновении в регион украинских диверсантов.В ведомстве подчеркнули, что цель этой дезинформации — посеять панику среди населения. Управление призвало доверять только тем сведениям, которые публикуются на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области, в частности, действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230511/pozhary-1871024627.html

белгородская область

россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия