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МЧС опровергло сообщения о заходе диверсантов в Белгородскую область
МЧС опровергло сообщения о заходе диверсантов в Белгородскую область - РИА Новости, 18.05.2023
МЧС опровергло сообщения о заходе диверсантов в Белгородскую область
Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло сообщения о проникновении в регион украинских диверсантов. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:20
2023-05-18T18:20
2023-05-18T18:33
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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БЕЛГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло сообщения о проникновении в регион украинских диверсантов.В ведомстве подчеркнули, что цель этой дезинформации — посеять панику среди населения. Управление призвало доверять только тем сведениям, которые публикуются на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области, в частности, действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230511/pozhary-1871024627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
МЧС опровергло сообщения о заходе диверсантов в Белгородскую область
МЧС назвало сообщения о заходе диверсантов на территорию Белгородской области ложными
БЕЛГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло сообщения о проникновении в регион украинских диверсантов.
«
"От имени Главного управления МЧС России по Белгородской области жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ. Данная информация не соответствует действительности и является ложной", — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что цель этой дезинформации — посеять панику среди населения. Управление призвало доверять только тем сведениям, которые публикуются на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
Украинские войска постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области, в частности, действует высокий уровень террористической опасности.
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