Основателю музея одной картины в Пензе Георгу Мясникову установят бюст
Город Пенза. Архивное фото
ПЕНЗА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил установить в центре Пензы бюст основателю музея одной картины, бывшему секретарю обкома КПСС, историку Георгу Мясникову, сообщила пресс-служба правительства региона.
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"Роль создателя музея одной картины в развитии региона губернатор подчеркнул на открытии этого обновлённого уникального объекта культуры... Средства на модернизацию были выделены из регионального бюджета по поручению главы Пензенской области. Поэтому год 40-летнего юбилея для единственной в своем роде площадки экспонирования подлинников изобразительного искусства стал вдвойне знаменательным... Мельниченко поручил установить в центре Пензы бюст Георгу Мясникову. Проведенная модернизация объекта – это сохранение культурного наследия и дань памяти о выдающемся государственном деятеле Пензенского края", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в здании постройки XIX века проведен капитальный ремонт, оно полностью переоснащено мультимедийным оборудованием, установлена механика, заменена одежда сцены, смонтированы системы постановочного и интерьерного освещения, видеопроекции, звукоусиления, управления и автоматизации шоу, оборудован комплекс обеспечения микроклимата.
"Сегодня мы отмечаем праздник, который олицетворяет наше бережное отношение к традициям и сохранение культурного наследия наших предков - Международный день музеев. В Пензе есть замечательный Музей одной картины, который вошел в число всего шести выставочных площадок мира, посвящённых одному экспонату. Конечно, технологии не стоят на месте, и наш музей требовал обновления, которое мы успешно провели. Сегодня я оценил результаты работы и убедился в том, что он стал ещё привлекательнее для посетителей", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, музей, который в феврале 1983 года открыл Мясников, получил свое второе рождение. "Музей находится в исторической части города, естественно, это жемчужина нашего областного туризма. Я надеюсь, что здесь будут принимать большое количество жителей и гостей Пензенской области", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
В правительстве добавили, что после реконструкции музей одной картины первой принял работу фламандского художника Пауля де Воса "Ворона в павлиньих перьях", которую предоставил на экспозицию Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
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