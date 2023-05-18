https://ria.ru/20230518/byust-1872704867.html

Основателю музея одной картины в Пензе Георгу Мясникову установят бюст

Основателю музея одной картины в Пензе Георгу Мясникову установят бюст - РИА Новости, 18.05.2023

Основателю музея одной картины в Пензе Георгу Мясникову установят бюст

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил установить в центре Пензы бюст основателю музея одной картины, бывшему секретарю обкома КПСС, историку... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:22

2023-05-18T17:22

2023-05-18T17:23

пензенская область

пенза

пензенская область

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил установить в центре Пензы бюст основателю музея одной картины, бывшему секретарю обкома КПСС, историку Георгу Мясникову, сообщила пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в здании постройки XIX века проведен капитальный ремонт, оно полностью переоснащено мультимедийным оборудованием, установлена механика, заменена одежда сцены, смонтированы системы постановочного и интерьерного освещения, видеопроекции, звукоусиления, управления и автоматизации шоу, оборудован комплекс обеспечения микроклимата. "Сегодня мы отмечаем праздник, который олицетворяет наше бережное отношение к традициям и сохранение культурного наследия наших предков - Международный день музеев. В Пензе есть замечательный Музей одной картины, который вошел в число всего шести выставочных площадок мира, посвящённых одному экспонату. Конечно, технологии не стоят на месте, и наш музей требовал обновления, которое мы успешно провели. Сегодня я оценил результаты работы и убедился в том, что он стал ещё привлекательнее для посетителей", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. По словам главы региона, музей, который в феврале 1983 года открыл Мясников, получил свое второе рождение. "Музей находится в исторической части города, естественно, это жемчужина нашего областного туризма. Я надеюсь, что здесь будут принимать большое количество жителей и гостей Пензенской области", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. В правительстве добавили, что после реконструкции музей одной картины первой принял работу фламандского художника Пауля де Воса "Ворона в павлиньих перьях", которую предоставил на экспозицию Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пенза, пензенская область, олег мельниченко