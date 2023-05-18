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Основателю музея одной картины в Пензе Георгу Мясникову установят бюст - РИА Новости, 18.05.2023
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Пензенская область
Пензенская область
 
17:22 18.05.2023 (обновлено: 17:23 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/byust-1872704867.html
Основателю музея одной картины в Пензе Георгу Мясникову установят бюст
Основателю музея одной картины в Пензе Георгу Мясникову установят бюст - РИА Новости, 18.05.2023
Основателю музея одной картины в Пензе Георгу Мясникову установят бюст
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил установить в центре Пензы бюст основателю музея одной картины, бывшему секретарю обкома КПСС, историку... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:22
2023-05-18T17:23
пензенская область
пенза
пензенская область
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил установить в центре Пензы бюст основателю музея одной картины, бывшему секретарю обкома КПСС, историку Георгу Мясникову, сообщила пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в здании постройки XIX века проведен капитальный ремонт, оно полностью переоснащено мультимедийным оборудованием, установлена механика, заменена одежда сцены, смонтированы системы постановочного и интерьерного освещения, видеопроекции, звукоусиления, управления и автоматизации шоу, оборудован комплекс обеспечения микроклимата. "Сегодня мы отмечаем праздник, который олицетворяет наше бережное отношение к традициям и сохранение культурного наследия наших предков - Международный день музеев. В Пензе есть замечательный Музей одной картины, который вошел в число всего шести выставочных площадок мира, посвящённых одному экспонату. Конечно, технологии не стоят на месте, и наш музей требовал обновления, которое мы успешно провели. Сегодня я оценил результаты работы и убедился в том, что он стал ещё привлекательнее для посетителей", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. По словам главы региона, музей, который в феврале 1983 года открыл Мясников, получил свое второе рождение. "Музей находится в исторической части города, естественно, это жемчужина нашего областного туризма. Я надеюсь, что здесь будут принимать большое количество жителей и гостей Пензенской области", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. В правительстве добавили, что после реконструкции музей одной картины первой принял работу фламандского художника Пауля де Воса "Ворона в павлиньих перьях", которую предоставил на экспозицию Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
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пенза, пензенская область, олег мельниченко
Пензенская область, Пенза, Пензенская область, Олег Мельниченко

Основателю музея одной картины в Пензе Георгу Мясникову установят бюст

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГород Пенза
Город Пенза - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ПЕНЗА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил установить в центре Пензы бюст основателю музея одной картины, бывшему секретарю обкома КПСС, историку Георгу Мясникову, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Роль создателя музея одной картины в развитии региона губернатор подчеркнул на открытии этого обновлённого уникального объекта культуры... Средства на модернизацию были выделены из регионального бюджета по поручению главы Пензенской области. Поэтому год 40-летнего юбилея для единственной в своем роде площадки экспонирования подлинников изобразительного искусства стал вдвойне знаменательным... Мельниченко поручил установить в центре Пензы бюст Георгу Мясникову. Проведенная модернизация объекта – это сохранение культурного наследия и дань памяти о выдающемся государственном деятеле Пензенского края", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в здании постройки XIX века проведен капитальный ремонт, оно полностью переоснащено мультимедийным оборудованием, установлена механика, заменена одежда сцены, смонтированы системы постановочного и интерьерного освещения, видеопроекции, звукоусиления, управления и автоматизации шоу, оборудован комплекс обеспечения микроклимата.
"Сегодня мы отмечаем праздник, который олицетворяет наше бережное отношение к традициям и сохранение культурного наследия наших предков - Международный день музеев. В Пензе есть замечательный Музей одной картины, который вошел в число всего шести выставочных площадок мира, посвящённых одному экспонату. Конечно, технологии не стоят на месте, и наш музей требовал обновления, которое мы успешно провели. Сегодня я оценил результаты работы и убедился в том, что он стал ещё привлекательнее для посетителей", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, музей, который в феврале 1983 года открыл Мясников, получил свое второе рождение. "Музей находится в исторической части города, естественно, это жемчужина нашего областного туризма. Я надеюсь, что здесь будут принимать большое количество жителей и гостей Пензенской области", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
В правительстве добавили, что после реконструкции музей одной картины первой принял работу фламандского художника Пауля де Воса "Ворона в павлиньих перьях", которую предоставил на экспозицию Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

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