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В Раде оценили потери бюджета Украины из-за теневого рынка табака и водки
В Раде оценили потери бюджета Украины из-за теневого рынка табака и водки - РИА Новости, 18.05.2023
В Раде оценили потери бюджета Украины из-за теневого рынка табака и водки
Госбюджет Украины не дополучает около 1 миллиард долларов в год из-за нелегального рынка подакцизных товаров - табака, топлива и водки, заявил в четверг глава... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:45
2023-05-18T18:45
2023-05-18T18:45
украина
сша
даниил гетманцев
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госбюджет Украины не дополучает около 1 миллиард долларов в год из-за нелегального рынка подакцизных товаров - табака, топлива и водки, заявил в четверг глава финансово-налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. "Мы считаем, что в год бюджет недополучает примерно миллиард долларов из-за нелегального рынка подакцизных товаров – это топливо, табак и водка. Эти рынки разные, но наибольшие потери приносит рынок табака", - заявил Гетманцев в эфире телеканала "Рада". По его словам, разработан "детальный план на несколько месяцев" по выводу нелегального рынка из тени. "Что нужно сделать государственной налоговой службе, таможне, правоохранителям - step by step (шаг за шагом - ред.). И будем принимать очень жесткие меры, связанные с кадровыми решениями в отношении руководителей тех органов, которые не смогут выполнить поставленные задачи", - резюмировал Гетманцев. Как сообщал в декабре 2022 года Гетманцев, продажа нелегальной табачной продукции на Украине выросла до более 22% рынка, теневые продажи алкогольной продукции оценивались в 10 миллиардов гривен в год (270 миллионов долларов США).
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украина, сша, даниил гетманцев, верховная рада украины
Украина, США, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины
В Раде оценили потери бюджета Украины из-за теневого рынка табака и водки
Депутат Гетманцев: Украина теряет миллиард долларов из-за теневого рынка табака и водки