https://ria.ru/20230518/byudzhet-1872735258.html

В Раде оценили потери бюджета Украины из-за теневого рынка табака и водки

В Раде оценили потери бюджета Украины из-за теневого рынка табака и водки - РИА Новости, 18.05.2023

В Раде оценили потери бюджета Украины из-за теневого рынка табака и водки

Госбюджет Украины не дополучает около 1 миллиард долларов в год из-за нелегального рынка подакцизных товаров - табака, топлива и водки, заявил в четверг глава... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:45

2023-05-18T18:45

2023-05-18T18:45

украина

сша

даниил гетманцев

верховная рада украины

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госбюджет Украины не дополучает около 1 миллиард долларов в год из-за нелегального рынка подакцизных товаров - табака, топлива и водки, заявил в четверг глава финансово-налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. "Мы считаем, что в год бюджет недополучает примерно миллиард долларов из-за нелегального рынка подакцизных товаров – это топливо, табак и водка. Эти рынки разные, но наибольшие потери приносит рынок табака", - заявил Гетманцев в эфире телеканала "Рада". По его словам, разработан "детальный план на несколько месяцев" по выводу нелегального рынка из тени. "Что нужно сделать государственной налоговой службе, таможне, правоохранителям - step by step (шаг за шагом - ред.). И будем принимать очень жесткие меры, связанные с кадровыми решениями в отношении руководителей тех органов, которые не смогут выполнить поставленные задачи", - резюмировал Гетманцев. Как сообщал в декабре 2022 года Гетманцев, продажа нелегальной табачной продукции на Украине выросла до более 22% рынка, теневые продажи алкогольной продукции оценивались в 10 миллиардов гривен в год (270 миллионов долларов США).

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украина, сша, даниил гетманцев, верховная рада украины