https://ria.ru/20230518/britaniya-1872659039.html

Британцам придется самим оплачивать проект по борьбе со сточными водами

Британцам придется самим оплачивать проект по борьбе со сточными водами - РИА Новости, 18.05.2023

Британцам придется самим оплачивать проект по борьбе со сточными водами

Жители Великобритании столкнутся с ростом счетов за водоснабжение на фоне выделения водопроводными компаниями 10 миллиардов фунтов стерлингов в рамках новой... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:35

2023-05-18T15:35

2023-05-18T15:35

в мире

великобритания

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Жители Великобритании столкнутся с ростом счетов за водоснабжение на фоне выделения водопроводными компаниями 10 миллиардов фунтов стерлингов в рамках новой программы по снижению выбросов сточных вод в водоемы, заявила в четверг глава ассоциации Water UK, представляющей интересы водопроводных компаний, Рут Келли. В четверг Water UK сообщила о выделении дополнительных 10 миллиардов фунтов в рамках инновационной программы по борьбе с разливом сточных вод и их попаданием в водоёмы. По словам Келли, эта программа станет "крупнейшим проектом по преобразованию в истории водохозяйственной отрасли с викторианских времен". "Система устроена так, что на протяжении срока службы этих активов потребители действительно выплачивают их обратно через небольшое увеличение их счетов", - сказала Келли в эфире телеканала Sky News. Она отметила, что за последние 10 лет реальные счета за водоснабжение снизились и потребители, несмотря на повышение тарифов, будут в состоянии оплачивать их. Вместе с этим глава Water UK заявила, что многие водопроводные компании откажутся от премий руководству в этом году, однако добавила, что дивиденды продолжат выплачиваться, поскольку в сектор необходимо привлекать инвесторов и поддерживать его конкурентоспособность. Она также извинилась за запоздалые действия водопроводных компаний в борьбе с разливом сточных вод, заявив, что только в последние годы появились полноценные данные, указывающие на масштаб проблемы. Благодаря этим средствам, выделенным поверх существующего финансирования в 3,1 миллиарда фунтов, водопроводные компании надеются значительно улучшить ситуацию к 2030 году, отмечается на сайте Water UK. Ранее газета Times сообщала, что британцы столкнутся с крупнейшим за почти 20 лет повышением счетов за водоснабжение и водоотведение, несмотря на плохую работу водоканалов. Как ожидается, средний счет для домохозяйств в Англии и Уэльсе вырастет весной на 7,5%, в среднем на 31 фунт до 448 фунтов в год, что является самым большим повышением с 2005-2006 годов.

https://ria.ru/20230516/britaniya-1872131104.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания