https://ria.ru/20230518/britaniya-1872659039.html
Британцам придется самим оплачивать проект по борьбе со сточными водами
Британцам придется самим оплачивать проект по борьбе со сточными водами - РИА Новости, 18.05.2023
Британцам придется самим оплачивать проект по борьбе со сточными водами
Жители Великобритании столкнутся с ростом счетов за водоснабжение на фоне выделения водопроводными компаниями 10 миллиардов фунтов стерлингов в рамках новой... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:35
2023-05-18T15:35
2023-05-18T15:35
в мире
великобритания
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Жители Великобритании столкнутся с ростом счетов за водоснабжение на фоне выделения водопроводными компаниями 10 миллиардов фунтов стерлингов в рамках новой программы по снижению выбросов сточных вод в водоемы, заявила в четверг глава ассоциации Water UK, представляющей интересы водопроводных компаний, Рут Келли. В четверг Water UK сообщила о выделении дополнительных 10 миллиардов фунтов в рамках инновационной программы по борьбе с разливом сточных вод и их попаданием в водоёмы. По словам Келли, эта программа станет "крупнейшим проектом по преобразованию в истории водохозяйственной отрасли с викторианских времен". "Система устроена так, что на протяжении срока службы этих активов потребители действительно выплачивают их обратно через небольшое увеличение их счетов", - сказала Келли в эфире телеканала Sky News. Она отметила, что за последние 10 лет реальные счета за водоснабжение снизились и потребители, несмотря на повышение тарифов, будут в состоянии оплачивать их. Вместе с этим глава Water UK заявила, что многие водопроводные компании откажутся от премий руководству в этом году, однако добавила, что дивиденды продолжат выплачиваться, поскольку в сектор необходимо привлекать инвесторов и поддерживать его конкурентоспособность. Она также извинилась за запоздалые действия водопроводных компаний в борьбе с разливом сточных вод, заявив, что только в последние годы появились полноценные данные, указывающие на масштаб проблемы. Благодаря этим средствам, выделенным поверх существующего финансирования в 3,1 миллиарда фунтов, водопроводные компании надеются значительно улучшить ситуацию к 2030 году, отмечается на сайте Water UK. Ранее газета Times сообщала, что британцы столкнутся с крупнейшим за почти 20 лет повышением счетов за водоснабжение и водоотведение, несмотря на плохую работу водоканалов. Как ожидается, средний счет для домохозяйств в Англии и Уэльсе вырастет весной на 7,5%, в среднем на 31 фунт до 448 фунтов в год, что является самым большим повышением с 2005-2006 годов.
https://ria.ru/20230516/britaniya-1872131104.html
https://ria.ru/20230517/britaniya-1872346312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Британцам придется самим оплачивать проект по борьбе со сточными водами
Water UK: жителям Британии придется самим оплачивать проект по борьбе со сточными водами
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости.
Жители Великобритании столкнутся с ростом счетов за водоснабжение на фоне выделения водопроводными компаниями 10 миллиардов фунтов стерлингов в рамках новой программы по снижению выбросов сточных вод в водоемы, заявила
в четверг глава ассоциации Water UK, представляющей интересы водопроводных компаний, Рут Келли.
В четверг Water UK сообщила о выделении дополнительных 10 миллиардов фунтов в рамках инновационной программы по борьбе с разливом сточных вод и их попаданием в водоёмы. По словам Келли, эта программа станет "крупнейшим проектом по преобразованию в истории водохозяйственной отрасли с викторианских времен".
"Система устроена так, что на протяжении срока службы этих активов потребители действительно выплачивают их обратно через небольшое увеличение их счетов", - сказала Келли в эфире телеканала Sky News.
Она отметила, что за последние 10 лет реальные счета за водоснабжение снизились и потребители, несмотря на повышение тарифов, будут в состоянии оплачивать их.
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Вместе с этим глава Water UK заявила, что многие водопроводные компании откажутся от премий руководству в этом году, однако добавила, что дивиденды продолжат выплачиваться, поскольку в сектор необходимо привлекать инвесторов и поддерживать его конкурентоспособность.
Она также извинилась за запоздалые действия водопроводных компаний в борьбе с разливом сточных вод, заявив, что только в последние годы появились полноценные данные, указывающие на масштаб проблемы.
Благодаря этим средствам, выделенным поверх существующего финансирования в 3,1 миллиарда фунтов, водопроводные компании надеются значительно улучшить ситуацию к 2030 году, отмечается на сайте Water UK.
Ранее газета Times сообщала, что британцы столкнутся с крупнейшим за почти 20 лет повышением счетов за водоснабжение и водоотведение, несмотря на плохую работу водоканалов. Как ожидается, средний счет для домохозяйств в Англии
и Уэльсе
вырастет весной на 7,5%, в среднем на 31 фунт до 448 фунтов в год, что является самым большим повышением с 2005-2006 годов.
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