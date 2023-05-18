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Британия анонсировала возвращение в ИТР авианосной ударной группы ВМС - РИА Новости, 18.05.2023
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02:32 18.05.2023 (обновлено: 02:33 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/britaniya-1872522041.html
Британия анонсировала возвращение в ИТР авианосной ударной группы ВМС
Британия анонсировала возвращение в ИТР авианосной ударной группы ВМС - РИА Новости, 18.05.2023
Британия анонсировала возвращение в ИТР авианосной ударной группы ВМС
Авианосная ударная группа ВМС Великобритании вернется в Индо-Тихоокеанский регион в 2025 году, спустя четыре года после первого плавания там, сообщается в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T02:32
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Авианосная ударная группа ВМС Великобритании вернется в Индо-Тихоокеанский регион в 2025 году, спустя четыре года после первого плавания там, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте британского правительства. В релизе указывается, что 18 мая Токио и Лондон договорятся о "Хиросимском соглашении": новом глобальном стратегическом партнерстве в сфере экономики, безопасности и технологий. Также отмечается, что Сунак объявит об удвоении числа британских военных, которые будут участвовать в предстоящих совместных учениях. Ранее авианосная ударная группа ВМС Британии во главе с новейшим и передовым авианосцем "Queen Elizabeth" ("Королева Елизавета") в мае 2021 года находилась в 28-недельном плавании, в ходе которого впервые зашла в порты Индии, Японии, Южной Кореи и Сингапура. За это время она провела совместные учения с вооруженными силами Японии, США, Южной Кореи и Индии. В июле того же года авианосец прошел по Южно-Китайскому морю.
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великобритания, индия, япония, риши сунак, в мире
Великобритания, Индия, Япония, Риши Сунак, В мире
Британия анонсировала возвращение в ИТР авианосной ударной группы ВМС

Британия анонсировала возвращение в ИТР в 2025 году авианосной ударной группы ВМС

© Фото : NATO / CPO FRA C.ValverdeКорабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Авианосная ударная группа ВМС Великобритании вернется в Индо-Тихоокеанский регион в 2025 году, спустя четыре года после первого плавания там, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте британского правительства.
«
"Авианосная ударная группа (Великобритании - ред.) вернется в Индо-Тихоокеанский регион в 2025 году после своего первого плавания в этот регион в 2021 году", - говорится в заявлении, которое ссылается на слова британского премьера Риши Сунака.
В релизе указывается, что 18 мая Токио и Лондон договорятся о "Хиросимском соглашении": новом глобальном стратегическом партнерстве в сфере экономики, безопасности и технологий.
Также отмечается, что Сунак объявит об удвоении числа британских военных, которые будут участвовать в предстоящих совместных учениях.
Ранее авианосная ударная группа ВМС Британии во главе с новейшим и передовым авианосцем "Queen Elizabeth" ("Королева Елизавета") в мае 2021 года находилась в 28-недельном плавании, в ходе которого впервые зашла в порты Индии, Японии, Южной Кореи и Сингапура. За это время она провела совместные учения с вооруженными силами Японии, США, Южной Кореи и Индии. В июле того же года авианосец прошел по Южно-Китайскому морю.
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