https://ria.ru/20230518/blinovskiy-1872647877.html

Защита мужа Блиновской обжаловала избранную ему меру пресечения

Защита мужа Блиновской обжаловала избранную ему меру пресечения - РИА Новости, 18.05.2023

Защита мужа Блиновской обжаловала избранную ему меру пресечения

Защита Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, обжаловала постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:56

2023-05-18T14:56

2023-05-18T15:06

елена блиновская

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Защита Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, обжаловала постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.Дата её рассмотрения пока не назначена.В понедельник вечером Пресненский суд Москвы избрал Блиновскому меру пресечения, запрещающую предпринимателю пользоваться связью и интернетом, а также общаться с другими участниками дела, кроме адвокатов, следователей и супруги.Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.Ее супругу предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье.

https://ria.ru/20230503/instasamka-1869395868.html

https://ria.ru/20230503/mitroshina-1869383094.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

елена блиновская, происшествия