https://ria.ru/20230518/blinovskiy-1872647877.html
Защита мужа Блиновской обжаловала избранную ему меру пресечения
Защита мужа Блиновской обжаловала избранную ему меру пресечения - РИА Новости, 18.05.2023
Защита мужа Блиновской обжаловала избранную ему меру пресечения
Защита Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, обжаловала постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:56
2023-05-18T14:56
2023-05-18T15:06
елена блиновская
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_be4db70096aff951da0686ae7fd2aa99.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Защита Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, обжаловала постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.Дата её рассмотрения пока не назначена.В понедельник вечером Пресненский суд Москвы избрал Блиновскому меру пресечения, запрещающую предпринимателю пользоваться связью и интернетом, а также общаться с другими участниками дела, кроме адвокатов, следователей и супруги.Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.Ее супругу предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье.
https://ria.ru/20230503/instasamka-1869395868.html
https://ria.ru/20230503/mitroshina-1869383094.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:232:1080:1042_1920x0_80_0_0_c5ddfa5dac34b8f7e90ef3abc88d8195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена блиновская, происшествия
Елена Блиновская, Происшествия
Защита мужа Блиновской обжаловала избранную ему меру пресечения
Защита мужа блогера Блиновской обжаловала запрет пользоваться ему связью и интернетом
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Защита Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, обжаловала постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.
Дата её рассмотрения пока не назначена.
В понедельник вечером Пресненский суд Москвы избрал Блиновскому меру пресечения, запрещающую предпринимателю пользоваться связью и интернетом, а также общаться с другими участниками дела, кроме адвокатов, следователей и супруги.
Блогер Инстасамка покинула Россию после сообщений о блокировке счетов
Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области
на пути в Белоруссию
.
Ее супругу предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.
Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье
.
Блогер Митрошина объяснила неуплату свыше 120 миллионов рублей налогов