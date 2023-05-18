Рейтинг@Mail.ru
Защита мужа Блиновской обжаловала избранную ему меру пресечения - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 18.05.2023 (обновлено: 15:06 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/blinovskiy-1872647877.html
Защита мужа Блиновской обжаловала избранную ему меру пресечения
Защита мужа Блиновской обжаловала избранную ему меру пресечения - РИА Новости, 18.05.2023
Защита мужа Блиновской обжаловала избранную ему меру пресечения
Защита Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, обжаловала постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:56
2023-05-18T15:06
елена блиновская
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_be4db70096aff951da0686ae7fd2aa99.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Защита Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, обжаловала постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.Дата её рассмотрения пока не назначена.В понедельник вечером Пресненский суд Москвы избрал Блиновскому меру пресечения, запрещающую предпринимателю пользоваться связью и интернетом, а также общаться с другими участниками дела, кроме адвокатов, следователей и супруги.Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.Ее супругу предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье.
https://ria.ru/20230503/instasamka-1869395868.html
https://ria.ru/20230503/mitroshina-1869383094.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:232:1080:1042_1920x0_80_0_0_c5ddfa5dac34b8f7e90ef3abc88d8195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена блиновская, происшествия
Елена Блиновская, Происшествия
Защита мужа Блиновской обжаловала избранную ему меру пресечения

Защита мужа блогера Блиновской обжаловала запрет пользоваться ему связью и интернетом

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Защита Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, обжаловала постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.
Дата её рассмотрения пока не назначена.
В понедельник вечером Пресненский суд Москвы избрал Блиновскому меру пресечения, запрещающую предпринимателю пользоваться связью и интернетом, а также общаться с другими участниками дела, кроме адвокатов, следователей и супруги.
Певица INSTASAMKA
Блогер Инстасамка покинула Россию после сообщений о блокировке счетов
3 мая, 18:38
Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. "Королеву марафонов" задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.
Ее супругу предъявили фактически аналогичное обвинение, разница лишь в виде соучастия в статье о неуплате налогов.
Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Блогер Митрошина объяснила неуплату свыше 120 миллионов рублей налогов
3 мая, 12:45
 
Елена БлиновскаяПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала