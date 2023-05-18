https://ria.ru/20230518/blagoustroystvo-1872677837.html

Почти 50 дворов благоустроят в Удмуртии по нацпроекту, заявил Бречалов

Почти 50 дворов благоустроят в Удмуртии по нацпроекту, заявил Бречалов - РИА Новости, 18.05.2023

Почти 50 дворов благоустроят в Удмуртии по нацпроекту, заявил Бречалов

В 11 городах и селах Удмуртии благоустроят 48 дворов по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:30

2023-05-18T16:30

2023-05-18T16:30

удмуртская республика

общество

ижевск

воткинск

глазов

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 18 мая – РИА Новости. В 11 городах и селах Удмуртии благоустроят 48 дворов по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Александр Бречалов. Он рассказал, что каким именно двор станет после ремонта, жители выбирали сами. При этом финансово они тоже вкладываются в перемены. "Так, во многих дворах будем не только укладывать асфальт и обновлять тротуары, но и обустраивать классные детские и спортивные площадки, посадим деревья, поставим урны и скамейки. Пусть всем - мамам с колясками, ребятам, бабушкам у подъезда - будет удобно", - добавил руководитель Удмуртии. По словам Бречалова, дворы благоустроят в 11 городах и селах региона, больше всего объектов отремонтируют в Ижевске, Воткинске и Глазове. "Программа действует в республике уже седьмой год - за это время вместе с жителями мы благоустроили больше 900 дворов", - добавил глава республики.

https://ria.ru/20230427/poliklinika-1868208563.html

ижевск

воткинск

глазов

удмуртская республика (удмуртия)

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Наталья Макарова

общество, ижевск, воткинск, глазов, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)