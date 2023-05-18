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Почти 50 дворов благоустроят в Удмуртии по нацпроекту, заявил Бречалов - РИА Новости, 18.05.2023
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Удмуртская Республика
 
16:30 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/blagoustroystvo-1872677837.html
Почти 50 дворов благоустроят в Удмуртии по нацпроекту, заявил Бречалов
Почти 50 дворов благоустроят в Удмуртии по нацпроекту, заявил Бречалов - РИА Новости, 18.05.2023
Почти 50 дворов благоустроят в Удмуртии по нацпроекту, заявил Бречалов
В 11 городах и селах Удмуртии благоустроят 48 дворов по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:30
2023-05-18T16:30
удмуртская республика
общество
ижевск
воткинск
глазов
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 18 мая – РИА Новости. В 11 городах и селах Удмуртии благоустроят 48 дворов по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Александр Бречалов. Он рассказал, что каким именно двор станет после ремонта, жители выбирали сами. При этом финансово они тоже вкладываются в перемены. "Так, во многих дворах будем не только укладывать асфальт и обновлять тротуары, но и обустраивать классные детские и спортивные площадки, посадим деревья, поставим урны и скамейки. Пусть всем - мамам с колясками, ребятам, бабушкам у подъезда - будет удобно", - добавил руководитель Удмуртии. По словам Бречалова, дворы благоустроят в 11 городах и селах региона, больше всего объектов отремонтируют в Ижевске, Воткинске и Глазове. "Программа действует в республике уже седьмой год - за это время вместе с жителями мы благоустроили больше 900 дворов", - добавил глава республики.
https://ria.ru/20230427/poliklinika-1868208563.html
ижевск
воткинск
глазов
удмуртская республика (удмуртия)
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общество, ижевск, воткинск, глазов, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Общество, Ижевск, Воткинск, Глазов, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)

Почти 50 дворов благоустроят в Удмуртии по нацпроекту, заявил Бречалов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
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УФА, 18 мая – РИА Новости. В 11 городах и селах Удмуртии благоустроят 48 дворов по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Александр Бречалов.
«
"Делаем дворы уютнее, 48 дворов будем благоустраивать в этом году в республике по нацпроекту "Жилье и городская среда". На 22 объектах уже трудятся строители", - поделился Бречалов в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что каким именно двор станет после ремонта, жители выбирали сами. При этом финансово они тоже вкладываются в перемены.
"Так, во многих дворах будем не только укладывать асфальт и обновлять тротуары, но и обустраивать классные детские и спортивные площадки, посадим деревья, поставим урны и скамейки. Пусть всем - мамам с колясками, ребятам, бабушкам у подъезда - будет удобно", - добавил руководитель Удмуртии.
По словам Бречалова, дворы благоустроят в 11 городах и селах региона, больше всего объектов отремонтируют в Ижевске, Воткинске и Глазове. "Программа действует в республике уже седьмой год - за это время вместе с жителями мы благоустроили больше 900 дворов", - добавил глава республики.

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