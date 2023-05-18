https://ria.ru/20230518/bezopasnost-1872618994.html

В Крыму примут дополнительные меры безопасности на железной дороге

В Крыму примут дополнительные меры безопасности на железной дороге - РИА Новости, 18.05.2023

В Крыму примут дополнительные меры безопасности на железной дороге

В Крыму выработают дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок, заявил РИА Новости министр транспорта региона Николая Лукашенко на фоне ЧП со... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:22

2023-05-18T13:22

2023-05-18T13:22

симферополь

николай лукашенко

сергей аксенов (политик)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. В Крыму выработают дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок, заявил РИА Новости министр транспорта региона Николая Лукашенко на фоне ЧП со сходом с рельс грузового поезда под Симферополем. Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе в четверг утром, обошлось без пострадавших, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По словам Лукашенко, восстановить пути и открыть движение планируется к вечеру. "По итогам рассмотрения всех этих моментов будем дополнительные меры вырабатывать. Пока непонятны причины. Анализироваться будет сам инцидент, и уже дополнительные меры будут приняты", - сказал Лукашенко агентству.

https://radiosputnik.ria.ru/20230518/podryv-1872570325.html

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республика крым

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Варвара Скокшина

симферополь, николай лукашенко, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия