https://ria.ru/20230518/bezopasnost-1872618994.html
В Крыму примут дополнительные меры безопасности на железной дороге
В Крыму примут дополнительные меры безопасности на железной дороге - РИА Новости, 18.05.2023
В Крыму примут дополнительные меры безопасности на железной дороге
В Крыму выработают дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок, заявил РИА Новости министр транспорта региона Николая Лукашенко на фоне ЧП со... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:22
2023-05-18T13:22
2023-05-18T13:22
симферополь
николай лукашенко
сергей аксенов (политик)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. В Крыму выработают дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок, заявил РИА Новости министр транспорта региона Николая Лукашенко на фоне ЧП со сходом с рельс грузового поезда под Симферополем. Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе в четверг утром, обошлось без пострадавших, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По словам Лукашенко, восстановить пути и открыть движение планируется к вечеру. "По итогам рассмотрения всех этих моментов будем дополнительные меры вырабатывать. Пока непонятны причины. Анализироваться будет сам инцидент, и уже дополнительные меры будут приняты", - сказал Лукашенко агентству.
https://radiosputnik.ria.ru/20230518/podryv-1872570325.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, николай лукашенко, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия
Симферополь, Николай Лукашенко, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Происшествия
В Крыму примут дополнительные меры безопасности на железной дороге
В Крыму примут дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок