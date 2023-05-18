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В Крыму примут дополнительные меры безопасности на железной дороге - РИА Новости, 18.05.2023
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13:22 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/bezopasnost-1872618994.html
В Крыму примут дополнительные меры безопасности на железной дороге
В Крыму примут дополнительные меры безопасности на железной дороге - РИА Новости, 18.05.2023
В Крыму примут дополнительные меры безопасности на железной дороге
В Крыму выработают дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок, заявил РИА Новости министр транспорта региона Николая Лукашенко на фоне ЧП со... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:22
2023-05-18T13:22
симферополь
николай лукашенко
сергей аксенов (политик)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. В Крыму выработают дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок, заявил РИА Новости министр транспорта региона Николая Лукашенко на фоне ЧП со сходом с рельс грузового поезда под Симферополем. Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе в четверг утром, обошлось без пострадавших, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По словам Лукашенко, восстановить пути и открыть движение планируется к вечеру. "По итогам рассмотрения всех этих моментов будем дополнительные меры вырабатывать. Пока непонятны причины. Анализироваться будет сам инцидент, и уже дополнительные меры будут приняты", - сказал Лукашенко агентству.
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симферополь, николай лукашенко, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия
Симферополь, Николай Лукашенко, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Происшествия
В Крыму примут дополнительные меры безопасности на железной дороге

В Крыму примут дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. В Крыму выработают дополнительные меры безопасности железнодорожных перевозок, заявил РИА Новости министр транспорта региона Николая Лукашенко на фоне ЧП со сходом с рельс грузового поезда под Симферополем.
Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе в четверг утром, обошлось без пострадавших, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По словам Лукашенко, восстановить пути и открыть движение планируется к вечеру.
"По итогам рассмотрения всех этих моментов будем дополнительные меры вырабатывать. Пока непонятны причины. Анализироваться будет сам инцидент, и уже дополнительные меры будут приняты", - сказал Лукашенко агентству.
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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