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МИД Белоруссии не исключил отзыва заявки на вступление в Совет Европы - РИА Новости, 18.05.2023
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10:09 18.05.2023 (обновлено: 18:23 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/belorussiya-1872552440.html
МИД Белоруссии не исключил отзыва заявки на вступление в Совет Европы
МИД Белоруссии не исключил отзыва заявки на вступление в Совет Европы - РИА Новости, 18.05.2023
МИД Белоруссии не исключил отзыва заявки на вступление в Совет Европы
Белоруссия может отозвать заявку на вступление в Совет Европы, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:09
2023-05-18T18:23
белоруссия
совет европы
в мире
мид белоруссии
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Белоруссия может отозвать заявку на вступление в Совет Европы, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз."В случае продолжения Советом Европы и Западом деструктивной линии в отношении белорусского государства Республика Беларусь отзовет свою заявку на вступление в эту структуру и продолжит пересмотр остающихся форматов отношений с Советом Европы", - приводит слова Глаза агентство Белта.Пресс-секретарь белорусского МИД констатировал, что Совет Европы делает всё для того, чтобы полностью дискредитировать себя в глазах рядовых граждан, в том числе в Белоруссии. По его словам, это уже совсем не та организация, в которую страна стремилась попасть 30 лет назад. Рассмотрение поданной Республикой Беларусь заявки на вступление было заморожено Советом Европы еще в 1990-е годы."Избрав курс на дискриминацию и ущемление прав Республики Беларусь, развитие контактов с экстремистами, призывающими к новым санкциям и терактам против населения Беларуси, Совет Европы сделал всё, чтобы разрушить достижения предыдущих лет. К сожалению, саммит в Рейкьявике и его финальная декларация являются очевидным продолжением такой политики", - заявил Глаз, комментируя саммит Совета Европы в столице Исландии 16-17 мая, в итоговых документах которого фигурирует и Белоруссия.Дипломат отметил, что абсолютно диким и неуместным выглядит тезис о причастности Минска к якобы насильственному перемещению украинских детей. "Беларусь давно и однозначно определилась по этому поводу: для нас важна каждая спасенная жизнь, тем более жизнь ребенка", - подчеркнул Глаз. Пресс-секретарь МИД Белоруссии призвал все государства, подписавшиеся под декларацией Совета Европы, принятой в Рейкьявике, прекратить инструментализацию и политизацию проблемы оздоровления украинских детей.
https://ria.ru/20230413/dialog-1864966286.html
https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html
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белоруссия, совет европы, в мире, мид белоруссии
Белоруссия, Совет Европы, В мире, МИД Белоруссии
МИД Белоруссии не исключил отзыва заявки на вступление в Совет Европы

МИД Белоруссии не исключил, что отзовет заявку на вступление в Совет Европы

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Белоруссия может отозвать заявку на вступление в Совет Европы, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
"В случае продолжения Советом Европы и Западом деструктивной линии в отношении белорусского государства Республика Беларусь отзовет свою заявку на вступление в эту структуру и продолжит пересмотр остающихся форматов отношений с Советом Европы", - приводит слова Глаза агентство Белта.
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Пресс-секретарь белорусского МИД констатировал, что Совет Европы делает всё для того, чтобы полностью дискредитировать себя в глазах рядовых граждан, в том числе в Белоруссии. По его словам, это уже совсем не та организация, в которую страна стремилась попасть 30 лет назад. Рассмотрение поданной Республикой Беларусь заявки на вступление было заморожено Советом Европы еще в 1990-е годы.
"Избрав курс на дискриминацию и ущемление прав Республики Беларусь, развитие контактов с экстремистами, призывающими к новым санкциям и терактам против населения Беларуси, Совет Европы сделал всё, чтобы разрушить достижения предыдущих лет. К сожалению, саммит в Рейкьявике и его финальная декларация являются очевидным продолжением такой политики", - заявил Глаз, комментируя саммит Совета Европы в столице Исландии 16-17 мая, в итоговых документах которого фигурирует и Белоруссия.
Дипломат отметил, что абсолютно диким и неуместным выглядит тезис о причастности Минска к якобы насильственному перемещению украинских детей. "Беларусь давно и однозначно определилась по этому поводу: для нас важна каждая спасенная жизнь, тем более жизнь ребенка", - подчеркнул Глаз. Пресс-секретарь МИД Белоруссии призвал все государства, подписавшиеся под декларацией Совета Европы, принятой в Рейкьявике, прекратить инструментализацию и политизацию проблемы оздоровления украинских детей.
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