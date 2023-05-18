https://ria.ru/20230518/belolrussiya-1872640881.html

В Белоруссии сообщили о попытках завезти через границу с Украиной оружие

В Белоруссии сообщили о попытках завезти через границу с Украиной оружие - РИА Новости, 18.05.2023

В Белоруссии сообщили о попытках завезти через границу с Украиной оружие

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что фиксируются попытки завезти в страну через границу с Украиной оружие, взрывчатку,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:33

2023-05-18T14:33

2023-05-18T16:31

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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что фиксируются попытки завезти в страну через границу с Украиной оружие, взрывчатку, осуществить диверсии. "В последнее время предпринимаются попытки пройти через эту государственную границу (с Украиной – ред.) и совершить диверсии, пронести оружие, взрывчатку на территорию Беларуси и другие вещи не во благо мира", - сказал Вольфович на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске. Он отметил, что в Белоруссии создана государственная система реагирования на акты терроризма, деятельности террористических организаций, незаконных вооруженных формирований, и проверка этой системы показывает положительные результаты. Он напомнил, что в начале мая пресечена попытка осуществления терактов на территории Белоруссии для дестабилизации обстановки, подозреваемые задержаны и дают показания. "Установлено, что за этим стоят спецслужбы Украины… Знаем, что аналогичные диверсионно-разведывательные группы в последнее время благодаря совместной деятельности ФСБ (России) и КГБ (Белоруссии) задерживаются на территории Российской Федерации. Все это направлено на подрыв безопасности, нанесение ущерба, и никто не смотрит на мирное население", - подчеркнул госсекретарь белорусского Совбеза.Вольфович также рассказал, что в последние годы в целом активизировалась разведывательно-подрывная деятельность иностранных спецслужб как на территории Белоруссии, так и России. Он добавил, что усилена работа по поиску болевых точек и триггеров в белорусском обществе для организации провокаций, чтобы раскачать ситуацию в стране."В целях обеспечения устойчивости военной безопасности и военной обстановки силовые структуры в Беларуси, в первую очередь, вооруженные силы и другие войска и воинские формирования, приведены в усиленный режим несения службы, выведены к государственной границе, прикрывают действия органов пограничной службы для пресечения различных провокаций", - сказал Вольфович.Прежде всего, пояснил он, речь о западном направлении, чтобы "не ударили в спину нам и вооруженным силам Российской Федерации, которые проводят СВО на территории Украины". По его словам, это касается и южных рубежей Белоруссии, хотя ранее граница с Украиной была "практически полностью открыта".

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871415133.html

https://ria.ru/20230421/karta-1866981350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, украина, минск, александр вольфович, одкб, фсб