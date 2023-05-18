Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии сообщили о попытках завезти через границу с Украиной оружие - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 18.05.2023 (обновлено: 16:31 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/belolrussiya-1872640881.html
В Белоруссии сообщили о попытках завезти через границу с Украиной оружие
В Белоруссии сообщили о попытках завезти через границу с Украиной оружие - РИА Новости, 18.05.2023
В Белоруссии сообщили о попытках завезти через границу с Украиной оружие
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что фиксируются попытки завезти в страну через границу с Украиной оружие, взрывчатку,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:33
2023-05-18T16:31
в мире
белоруссия
украина
минск
александр вольфович
одкб
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864575745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b1a16378ffacc0637e03b7c0aed3d12.jpg
МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что фиксируются попытки завезти в страну через границу с Украиной оружие, взрывчатку, осуществить диверсии. "В последнее время предпринимаются попытки пройти через эту государственную границу (с Украиной – ред.) и совершить диверсии, пронести оружие, взрывчатку на территорию Беларуси и другие вещи не во благо мира", - сказал Вольфович на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске. Он отметил, что в Белоруссии создана государственная система реагирования на акты терроризма, деятельности террористических организаций, незаконных вооруженных формирований, и проверка этой системы показывает положительные результаты. Он напомнил, что в начале мая пресечена попытка осуществления терактов на территории Белоруссии для дестабилизации обстановки, подозреваемые задержаны и дают показания. "Установлено, что за этим стоят спецслужбы Украины… Знаем, что аналогичные диверсионно-разведывательные группы в последнее время благодаря совместной деятельности ФСБ (России) и КГБ (Белоруссии) задерживаются на территории Российской Федерации. Все это направлено на подрыв безопасности, нанесение ущерба, и никто не смотрит на мирное население", - подчеркнул госсекретарь белорусского Совбеза.Вольфович также рассказал, что в последние годы в целом активизировалась разведывательно-подрывная деятельность иностранных спецслужб как на территории Белоруссии, так и России. Он добавил, что усилена работа по поиску болевых точек и триггеров в белорусском обществе для организации провокаций, чтобы раскачать ситуацию в стране."В целях обеспечения устойчивости военной безопасности и военной обстановки силовые структуры в Беларуси, в первую очередь, вооруженные силы и другие войска и воинские формирования, приведены в усиленный режим несения службы, выведены к государственной границе, прикрывают действия органов пограничной службы для пресечения различных провокаций", - сказал Вольфович.Прежде всего, пояснил он, речь о западном направлении, чтобы "не ударили в спину нам и вооруженным силам Российской Федерации, которые проводят СВО на территории Украины". По его словам, это касается и южных рубежей Белоруссии, хотя ранее граница с Украиной была "практически полностью открыта".
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871415133.html
https://ria.ru/20230421/karta-1866981350.html
белоруссия
украина
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864575745_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73cf5ea0ab62cc0f7c1ff2859a2a45c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина, минск, александр вольфович, одкб, фсб
В мире, Белоруссия, Украина, Минск, Александр Вольфович, ОДКБ, ФСБ
В Белоруссии сообщили о попытках завезти через границу с Украиной оружие

Совбез Белоруссии сообщил о попытках завезти через границу с Украиной оружие и взрывчатку

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы
Военнослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Военнослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что фиксируются попытки завезти в страну через границу с Украиной оружие, взрывчатку, осуществить диверсии.
"В последнее время предпринимаются попытки пройти через эту государственную границу (с Украиной – ред.) и совершить диверсии, пронести оружие, взрывчатку на территорию Беларуси и другие вещи не во благо мира", - сказал Вольфович на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске.
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией по госгранице
12 мая, 19:28
Он отметил, что в Белоруссии создана государственная система реагирования на акты терроризма, деятельности террористических организаций, незаконных вооруженных формирований, и проверка этой системы показывает положительные результаты.
Он напомнил, что в начале мая пресечена попытка осуществления терактов на территории Белоруссии для дестабилизации обстановки, подозреваемые задержаны и дают показания. "Установлено, что за этим стоят спецслужбы Украины… Знаем, что аналогичные диверсионно-разведывательные группы в последнее время благодаря совместной деятельности ФСБ (России) и КГБ (Белоруссии) задерживаются на территории Российской Федерации. Все это направлено на подрыв безопасности, нанесение ущерба, и никто не смотрит на мирное население", - подчеркнул госсекретарь белорусского Совбеза.
Вольфович также рассказал, что в последние годы в целом активизировалась разведывательно-подрывная деятельность иностранных спецслужб как на территории Белоруссии, так и России. Он добавил, что усилена работа по поиску болевых точек и триггеров в белорусском обществе для организации провокаций, чтобы раскачать ситуацию в стране.
"В целях обеспечения устойчивости военной безопасности и военной обстановки силовые структуры в Беларуси, в первую очередь, вооруженные силы и другие войска и воинские формирования, приведены в усиленный режим несения службы, выведены к государственной границе, прикрывают действия органов пограничной службы для пресечения различных провокаций", - сказал Вольфович.
Прежде всего, пояснил он, речь о западном направлении, чтобы "не ударили в спину нам и вооруженным силам Российской Федерации, которые проводят СВО на территории Украины". По его словам, это касается и южных рубежей Белоруссии, хотя ранее граница с Украиной была "практически полностью открыта".
Украинский истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
СМИ: Франция отказалась передать Украине карты для полетов над Белоруссией
21 апреля, 18:34
 
В миреБелоруссияУкраинаМинскАлександр ВольфовичОДКБФСБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала