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Чернышенко: Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе
Чернышенко: Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе - РИА Новости, 18.05.2023
Чернышенко: Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе
Россия согласовывает формат работы российских банков на Кубе, переходит на расчеты по проектам в рублях, рассказал заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:15
2023-05-18T20:15
2023-05-18T20:15
экономика
россия
куба
дмитрий чернышенко
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ГАВАНА, 18 мая - РИА Новости. Россия согласовывает формат работы российских банков на Кубе, переходит на расчеты по проектам в рублях, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Согласовываем формат работы российских банков на Кубе, переходим на расчеты по проектам в рублях", - сказал он, открывая заседание межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он напомнил, что в марте начался прием карт "Мир" в кубинских банкоматах. "Ожидаем, что в самое ближайшее время российскими картами можно будет расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах", - добавил он.
https://ria.ru/20230303/raschety-1855652780.html
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экономика, россия, куба, дмитрий чернышенко
Экономика, Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко: Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе
Чернышенко сообщил, что Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе
ГАВАНА, 18 мая - РИА Новости. Россия согласовывает формат работы российских банков на Кубе, переходит на расчеты по проектам в рублях, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Согласовываем формат работы российских банков на Кубе, переходим на расчеты по проектам в рублях", - сказал он, открывая заседание межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Он напомнил, что в марте начался прием карт "Мир" в кубинских банкоматах.
"Ожидаем, что в самое ближайшее время российскими картами можно будет расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах", - добавил он.
Россия и Куба успешно внедряют независимые механизмы расчетов, заявил посол