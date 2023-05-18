https://ria.ru/20230518/banki-1872757370.html

Чернышенко: Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе

Чернышенко: Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе - РИА Новости, 18.05.2023

Чернышенко: Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе

Россия согласовывает формат работы российских банков на Кубе, переходит на расчеты по проектам в рублях, рассказал заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T20:15

2023-05-18T20:15

2023-05-18T20:15

экономика

россия

куба

дмитрий чернышенко

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ГАВАНА, 18 мая - РИА Новости. Россия согласовывает формат работы российских банков на Кубе, переходит на расчеты по проектам в рублях, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Согласовываем формат работы российских банков на Кубе, переходим на расчеты по проектам в рублях", - сказал он, открывая заседание межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он напомнил, что в марте начался прием карт "Мир" в кубинских банкоматах. "Ожидаем, что в самое ближайшее время российскими картами можно будет расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах", - добавил он.

https://ria.ru/20230303/raschety-1855652780.html

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экономика, россия, куба, дмитрий чернышенко