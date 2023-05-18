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Чернышенко: Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе - РИА Новости, 18.05.2023
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20:15 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/banki-1872757370.html
Чернышенко: Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе
Чернышенко: Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе - РИА Новости, 18.05.2023
Чернышенко: Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе
Россия согласовывает формат работы российских банков на Кубе, переходит на расчеты по проектам в рублях, рассказал заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:15
2023-05-18T20:15
экономика
россия
куба
дмитрий чернышенко
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ГАВАНА, 18 мая - РИА Новости. Россия согласовывает формат работы российских банков на Кубе, переходит на расчеты по проектам в рублях, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Согласовываем формат работы российских банков на Кубе, переходим на расчеты по проектам в рублях", - сказал он, открывая заседание межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он напомнил, что в марте начался прием карт "Мир" в кубинских банкоматах. "Ожидаем, что в самое ближайшее время российскими картами можно будет расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах", - добавил он.
https://ria.ru/20230303/raschety-1855652780.html
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экономика, россия, куба, дмитрий чернышенко
Экономика, Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко: Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе

Чернышенко сообщил, что Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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ГАВАНА, 18 мая - РИА Новости. Россия согласовывает формат работы российских банков на Кубе, переходит на расчеты по проектам в рублях, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Согласовываем формат работы российских банков на Кубе, переходим на расчеты по проектам в рублях", - сказал он, открывая заседание межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Он напомнил, что в марте начался прием карт "Мир" в кубинских банкоматах.
"Ожидаем, что в самое ближайшее время российскими картами можно будет расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах", - добавил он.
Куба - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Россия и Куба успешно внедряют независимые механизмы расчетов, заявил посол
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ЭкономикаРоссияКубаДмитрий Чернышенко
 
 
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