https://ria.ru/20230518/aziya-1872530679.html

Эксперт назвал долгоиграющим формат "Китай – Центральная Азия"

Эксперт назвал долгоиграющим формат "Китай – Центральная Азия" - РИА Новости, 18.05.2023

Эксперт назвал долгоиграющим формат "Китай – Центральная Азия"

Формат встреч лидеров Китая и стран Центральной Азии будет работать на долгосрочную перспективу в условиях геополитической турбулентности и геоэкономической... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T06:09

2023-05-18T06:09

2023-05-18T06:09

китай

россия

центральная азия

си цзиньпин

хуа чуньин

касым-жомарт токаев

в мире

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ТАШКЕНТ, 18 мая – РИА Новости. Формат встреч лидеров Китая и стран Центральной Азии будет работать на долгосрочную перспективу в условиях геополитической турбулентности и геоэкономической напряжённости в мире, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 8 мая сообщила, что по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев с 16 по 20 мая посетят Китай с государственными визитами. По ее информации, главы этих государств, а также президент Туркмении Сердар Бердымухамедов примут участие в саммите "Китай - Центральная Азия", который c 18 по 19 мая пройдет в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. "Новый формат встреч между Китаем и Центральной Азией на уровне глав государств – это долгоиграющий проект, он будет работать в долгосрочной перспективе", - сказал Эргашев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что саммит глав государств центральноазиатского региона с председателем КНР возник не спонтанно. Китай поэтапно шел к тому, чтобы иметь свой собственный формат взаимодействия с пятью странами Центральной Азии. В частности, формат "Китай + Центральная Азия" на уровне министров иностранных дел начал работать ещё в пандемийном 2020 году, напомнил Эргашев. "Почему эта встреча сейчас проходит? Потому что напряжённость в отношениях сегодня существует не только между Россией и блоком западных стран во главе США, но растёт очень серьёзно напряжённость между США и Китаем, в частности, все что связано со статусом Тайваня", - считает эксперт. Эргашев полагает, что в нынешних санкционных войнах, которые угрожают взаимодействию Центральной Азии не только с Россией, но уже и с Китаем, страны региона не хотели бы попасть в "ловушку" вторичных санкций. "Сама логика требует от этих стран определить те возможности и те пределы их торговых и экономических взаимосвязей с Россией и Китаем в нынешних напряжённых условиях", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20230516/galuzin-1872050467.html

https://ria.ru/20221122/aziya-1833425318.html

китай

россия

центральная азия

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китай, россия, центральная азия, си цзиньпин, хуа чуньин, касым-жомарт токаев, в мире