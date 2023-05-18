https://ria.ru/20230518/avtomobili-1872555911.html

Липецкие инспекторы Гостехнадзора получили новые автомобили

Липецкие инспекторы Гостехнадзора получили новые автомобили - РИА Новости, 18.05.2023

Липецкие инспекторы Гостехнадзора получили новые автомобили

Ключи от пяти новых служебных автомобилей "Лада Гранта" получили инспекторы Гостехнадзора Липецкой области в день 65-летия ведомства, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:40

2023-05-18T10:40

2023-05-18T10:40

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Ключи от пяти новых служебных автомобилей "Лада Гранта" получили инспекторы Гостехнадзора Липецкой области в день 65-летия ведомства, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, работа липецких инспекторов неоднократно признавалась одной из лучших в стране. Инспекция занимает второе место среди всех регионов РФ по охвату техническими осмотрами сельскохозяйственной техники. Кроме того, липецкий Гостехнадзор является лидером внедрения информационных технологий в своей деятельности, которые позволяют трансформировать государственные услуги и делают их получение проще и удобнее для граждан.Артамонов отметил, что в 2023 году именно липецкая инспекция была выбрана пилотным органом для внедрения федеральных стандартов клиентоцентричности, что является очень важным. Гостехнадзор ежегодно оказывает более 33 тысяч услуг населению, ведет государственный учет, в том числе аттракционов, обеспечивает безопасность, контролирует состояние техники, которая задействована во всех отраслях экономики."По ряду направлений липецкий Гостехнадзор в числе российских лидеров. Благодаря вашей работе обеспечивается безопасная эксплуатация техники и оборудования. В достижениях наших аграриев – ваш весомый вклад. Спасибо за добросовестный труд и удачи в вашей ответственной работе", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230516/festival-1872072917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов