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Липецкие инспекторы Гостехнадзора получили новые автомобили - РИА Новости, 18.05.2023
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Липецкая область
 
10:40 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/avtomobili-1872555911.html
Липецкие инспекторы Гостехнадзора получили новые автомобили
Липецкие инспекторы Гостехнадзора получили новые автомобили - РИА Новости, 18.05.2023
Липецкие инспекторы Гостехнадзора получили новые автомобили
Ключи от пяти новых служебных автомобилей "Лада Гранта" получили инспекторы Гостехнадзора Липецкой области в день 65-летия ведомства, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:40
2023-05-18T10:40
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Ключи от пяти новых служебных автомобилей "Лада Гранта" получили инспекторы Гостехнадзора Липецкой области в день 65-летия ведомства, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, работа липецких инспекторов неоднократно признавалась одной из лучших в стране. Инспекция занимает второе место среди всех регионов РФ по охвату техническими осмотрами сельскохозяйственной техники. Кроме того, липецкий Гостехнадзор является лидером внедрения информационных технологий в своей деятельности, которые позволяют трансформировать государственные услуги и делают их получение проще и удобнее для граждан.Артамонов отметил, что в 2023 году именно липецкая инспекция была выбрана пилотным органом для внедрения федеральных стандартов клиентоцентричности, что является очень важным. Гостехнадзор ежегодно оказывает более 33 тысяч услуг населению, ведет государственный учет, в том числе аттракционов, обеспечивает безопасность, контролирует состояние техники, которая задействована во всех отраслях экономики."По ряду направлений липецкий Гостехнадзор в числе российских лидеров. Благодаря вашей работе обеспечивается безопасная эксплуатация техники и оборудования. В достижениях наших аграриев – ваш весомый вклад. Спасибо за добросовестный труд и удачи в вашей ответственной работе", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие инспекторы Гостехнадзора получили новые автомобили

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Липецкие инспекторы Гостехнадзора получили новые автомобили
Липецкие инспекторы Гостехнадзора получили новые автомобили - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Липецкие инспекторы Гостехнадзора получили новые автомобили
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ЛИПЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Ключи от пяти новых служебных автомобилей "Лада Гранта" получили инспекторы Гостехнадзора Липецкой области в день 65-летия ведомства, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, работа липецких инспекторов неоднократно признавалась одной из лучших в стране. Инспекция занимает второе место среди всех регионов РФ по охвату техническими осмотрами сельскохозяйственной техники. Кроме того, липецкий Гостехнадзор является лидером внедрения информационных технологий в своей деятельности, которые позволяют трансформировать государственные услуги и делают их получение проще и удобнее для граждан.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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Артамонов отметил, что в 2023 году именно липецкая инспекция была выбрана пилотным органом для внедрения федеральных стандартов клиентоцентричности, что является очень важным. Гостехнадзор ежегодно оказывает более 33 тысяч услуг населению, ведет государственный учет, в том числе аттракционов, обеспечивает безопасность, контролирует состояние техники, которая задействована во всех отраслях экономики.
"По ряду направлений липецкий Гостехнадзор в числе российских лидеров. Благодаря вашей работе обеспечивается безопасная эксплуатация техники и оборудования. В достижениях наших аграриев – ваш весомый вклад. Спасибо за добросовестный труд и удачи в вашей ответственной работе", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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