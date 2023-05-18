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Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и миномет - РИА Новости, 18.05.2023
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09:55 18.05.2023 (обновлено: 10:21 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/artilleriya-1872550181.html
Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и миномет
Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и миномет - РИА Новости, 18.05.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и миномет
Российские артиллеристы уничтожили ночью под подконтрольным Киеву Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:55
2023-05-18T10:21
в мире
днепр (город)
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под подконтрольным Киеву Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Также, по его словам, около Николаевки артиллеристы поразили миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, "Потери: шесть погибших военных ВСУ, двое раненых", — добавил источник. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская около ста снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам прилетело около 30 снарядов. Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается занятой ВСУ.
https://ria.ru/20230518/sklad-1872528506.html
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в мире, днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и миномет

Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и миномет под Херсоном

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь на Херсонском направлении
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь на Херсонском направлении. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под подконтрольным Киеву Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Понятовка уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери противника: четыре погибших военных ВСУ, трое раненых ", — сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, около Николаевки артиллеристы поразили миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом,
"Потери: шесть погибших военных ВСУ, двое раненых", — добавил источник.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) Мста-С - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская около ста снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам прилетело около 30 снарядов.
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается занятой ВСУ.
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