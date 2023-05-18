https://ria.ru/20230518/artilleriya-1872550181.html

Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и миномет

Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и миномет - РИА Новости, 18.05.2023

Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и миномет

Российские артиллеристы уничтожили ночью под подконтрольным Киеву Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T09:55

2023-05-18T09:55

2023-05-18T10:21

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россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под подконтрольным Киеву Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Также, по его словам, около Николаевки артиллеристы поразили миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, "Потери: шесть погибших военных ВСУ, двое раненых", — добавил источник. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская около ста снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам прилетело около 30 снарядов. Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается занятой ВСУ.

https://ria.ru/20230518/sklad-1872528506.html

https://ria.ru/20230516/vks-1872119411.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины