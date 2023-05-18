Рейтинг@Mail.ru
Боец "Вагнера": под контролем ВСУ осталось 800 квадратных метров Артемовска - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872778081.html
Боец "Вагнера": под контролем ВСУ осталось 800 квадратных метров Артемовска
Боец "Вагнера": под контролем ВСУ осталось 800 квадратных метров Артемовска - РИА Новости, 18.05.2023
Боец "Вагнера": под контролем ВСУ осталось 800 квадратных метров Артемовска
Порядка 800 квадратных метров территории остаются под контролем украинских военных в Артемовске, сообщил боец группы "Вагнер" РИА Новости на месте событий. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T22:43
2023-05-18T22:43
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869673644_180:221:3034:1826_1920x0_80_0_0_e4586979119e8d8cee4eb315580b45fa.jpg
АРТЕМОВСК, 18 мая - РИА Новости. Порядка 800 квадратных метров территории остаются под контролем украинских военных в Артемовске, сообщил боец группы "Вагнер" РИА Новости на месте событий. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что бойцы "Вагнера" практически зачистили западные кварталы Артемовска. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
артемовск
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869673644_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2615bb2a8b9ed466b9cefe80370ad9be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, украина, донецкая народная республика, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер"
Боец "Вагнера": под контролем ВСУ осталось 800 квадратных метров Артемовска

Боец "Вагнера": под контролем Украины остается меньше квадратного километра Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" ведет стрельбу из ПТРК "Корнет" в Артемовске
Боец ЧВК Вагнер ведет стрельбу из ПТРК Корнет в Артемовске - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боец ЧВК "Вагнер" ведет стрельбу из ПТРК "Корнет" в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК, 18 мая - РИА Новости. Порядка 800 квадратных метров территории остаются под контролем украинских военных в Артемовске, сообщил боец группы "Вагнер" РИА Новости на месте событий.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что бойцы "Вагнера" практически зачистили западные кварталы Артемовска.
«
"Сейчас идут боестолкновения с силами противника (на западных окраинах Артемовска – ред.) их зажимают. Там осталось 700-800 метров (квадратных метров - ред.) до полного взятия города под контроль нашими бойцами", - сказал боец "Вагнера".
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЧВК "Вагнер"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала