https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872778081.html

Боец "Вагнера": под контролем ВСУ осталось 800 квадратных метров Артемовска

Боец "Вагнера": под контролем ВСУ осталось 800 квадратных метров Артемовска - РИА Новости, 18.05.2023

Боец "Вагнера": под контролем ВСУ осталось 800 квадратных метров Артемовска

Порядка 800 квадратных метров территории остаются под контролем украинских военных в Артемовске, сообщил боец группы "Вагнер" РИА Новости на месте событий. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T22:43

2023-05-18T22:43

2023-05-18T22:43

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

донецкая народная республика

чвк "вагнер"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869673644_180:221:3034:1826_1920x0_80_0_0_e4586979119e8d8cee4eb315580b45fa.jpg

АРТЕМОВСК, 18 мая - РИА Новости. Порядка 800 квадратных метров территории остаются под контролем украинских военных в Артемовске, сообщил боец группы "Вагнер" РИА Новости на месте событий. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что бойцы "Вагнера" практически зачистили западные кварталы Артемовска. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".

артемовск

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, артемовск, украина, донецкая народная республика, чвк "вагнер"