Боец "Вагнера": под контролем ВСУ осталось 800 квадратных метров Артемовска
Боец "Вагнера": под контролем Украины остается меньше квадратного километра Артемовска
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" ведет стрельбу из ПТРК "Корнет" в Артемовске
Боец ЧВК "Вагнер" ведет стрельбу из ПТРК "Корнет" в Артемовске. Архивное фото
АРТЕМОВСК, 18 мая - РИА Новости. Порядка 800 квадратных метров территории остаются под контролем украинских военных в Артемовске, сообщил боец группы "Вагнер" РИА Новости на месте событий.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что бойцы "Вагнера" практически зачистили западные кварталы Артемовска.
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"Сейчас идут боестолкновения с силами противника (на западных окраинах Артемовска – ред.) их зажимают. Там осталось 700-800 метров (квадратных метров - ред.) до полного взятия города под контроль нашими бойцами", - сказал боец "Вагнера".
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
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