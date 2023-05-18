https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872751160.html

В Киеве заявили о значительном усилении российских войск в Артемовске

В Киеве заявили о значительном усилении российских войск в Артемовске - РИА Новости, 18.05.2023

В Киеве заявили о значительном усилении российских войск в Артемовске

Российские войска значительно усилились в Артемовске, утверждает замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:43

2023-05-18T19:43

2023-05-18T20:58

специальная военная операция на украине

артемовск

украина

донецкая народная республика

гур минобороны украины

киев

вооруженные силы украины

денис пушилин

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские войска значительно усилились в Артемовске, утверждает замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.По ее словам, сейчас ВСУ контролируют юго-западную часть города. Кроме того, Маляр сообщила об ожесточенных боях в пригороде на юге.Сегодня врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близка. Положительный эффект дало усиление флангов, ситуация улучшается, благодаря в том числе бойцам 1-го армейского корпуса.Сейчас под контролем украинских сил остаются только район Домино на западе города и небольшая территория в частном секторе, уточнил Пушилин. В ближайшее время в город введут гражданские службы, среди которых МЧС, они начнут выстраивать свою работу.Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. С российской стороны значительную часть боевых задач решает "Группа Вагнера".

https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872468782.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

артемовск, украина, донецкая народная республика, гур минобороны украины, киев, вооруженные силы украины, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)