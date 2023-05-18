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В Киеве заявили о значительном усилении российских войск в Артемовске - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 18.05.2023 (обновлено: 20:58 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872751160.html
В Киеве заявили о значительном усилении российских войск в Артемовске
В Киеве заявили о значительном усилении российских войск в Артемовске - РИА Новости, 18.05.2023
В Киеве заявили о значительном усилении российских войск в Артемовске
Российские войска значительно усилились в Артемовске, утверждает замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:43
2023-05-18T20:58
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
донецкая народная республика
гур минобороны украины
киев
вооруженные силы украины
денис пушилин
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские войска значительно усилились в Артемовске, утверждает замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.По ее словам, сейчас ВСУ контролируют юго-западную часть города. Кроме того, Маляр сообщила об ожесточенных боях в пригороде на юге.Сегодня врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близка. Положительный эффект дало усиление флангов, ситуация улучшается, благодаря в том числе бойцам 1-го армейского корпуса.Сейчас под контролем украинских сил остаются только район Домино на западе города и небольшая территория в частном секторе, уточнил Пушилин. В ближайшее время в город введут гражданские службы, среди которых МЧС, они начнут выстраивать свою работу.Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. С российской стороны значительную часть боевых задач решает "Группа Вагнера".
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артемовск
украина
донецкая народная республика
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артемовск, украина, донецкая народная республика, гур минобороны украины, киев, вооруженные силы украины, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, ГУР Минобороны Украины, Киев, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Киеве заявили о значительном усилении российских войск в Артемовске

В Минобороны Украины заявили о значительном усилении российских войск в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСитуация в Артемовске
Ситуация в Артемовске - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ситуация в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские войска значительно усилились в Артемовске, утверждает замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.
«

"Противник стянул в Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) большую часть своих резервов и значительно усилил группировку", — написала чиновница.

По ее словам, сейчас ВСУ контролируют юго-западную часть города. Кроме того, Маляр сообщила об ожесточенных боях в пригороде на юге.
Сегодня врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близка. Положительный эффект дало усиление флангов, ситуация улучшается, благодаря в том числе бойцам 1-го армейского корпуса.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Сейчас под контролем украинских сил остаются только район Домино на западе города и небольшая территория в частном секторе, уточнил Пушилин. В ближайшее время в город введут гражданские службы, среди которых МЧС, они начнут выстраивать свою работу.
Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. С российской стороны значительную часть боевых задач решает "Группа Вагнера".
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаГУР Минобороны УкраиныКиевВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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