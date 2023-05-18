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В Артемовске под контролем ВСУ остается один район, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2023
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13:36 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872624335.html
В Артемовске под контролем ВСУ остается один район, заявил Пушилин
В Артемовске под контролем ВСУ остается один район, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2023
В Артемовске под контролем ВСУ остается один район, заявил Пушилин
Под контролем украинских войск в Артемовске остаются небольшой участок частного сектора и район Домино, заявил в четверг журналистам врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:36
2023-05-18T13:36
в мире
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Под контролем украинских войск в Артемовске остаются небольшой участок частного сектора и район Домино, заявил в четверг журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин. "Ситуация остается сложной, но ребята "Вагнера" продвигаются, причем продвижение происходит и днем, и ночью. Остался уже небольшой участок, который находится под контролем украинского режима. Это западная часть: район Домино и небольшая часть частного сектора. Не могу сказать, что это дается легко, это происходит в достаточно тяжелых условиях, но тем не менее ребята продвигаются", - сказал Пушилин. По его словам, ситуация в городе остается под контролем российских сил.
https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872600185.html
артемовск
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В Артемовске под контролем ВСУ остается один район, заявил Пушилин

Пушилин: под контролем ВСУ в Артемовске остаются участок частного сектора и один район

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦентральная часть города Артемовска
Центральная часть города Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Центральная часть города Артемовска. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Под контролем украинских войск в Артемовске остаются небольшой участок частного сектора и район Домино, заявил в четверг журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Ситуация остается сложной, но ребята "Вагнера" продвигаются, причем продвижение происходит и днем, и ночью. Остался уже небольшой участок, который находится под контролем украинского режима. Это западная часть: район Домино и небольшая часть частного сектора. Не могу сказать, что это дается легко, это происходит в достаточно тяжелых условиях, но тем не менее ребята продвигаются", - сказал Пушилин.
По его словам, ситуация в городе остается под контролем российских сил.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Жителям Артемовска приходится прятать детей от украинских военных
Вчера, 12:31
 
В миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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