https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872624335.html

В Артемовске под контролем ВСУ остается один район, заявил Пушилин

В Артемовске под контролем ВСУ остается один район, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2023

В Артемовске под контролем ВСУ остается один район, заявил Пушилин

Под контролем украинских войск в Артемовске остаются небольшой участок частного сектора и район Домино, заявил в четверг журналистам врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:36

2023-05-18T13:36

2023-05-18T13:36

в мире

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Под контролем украинских войск в Артемовске остаются небольшой участок частного сектора и район Домино, заявил в четверг журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин. "Ситуация остается сложной, но ребята "Вагнера" продвигаются, причем продвижение происходит и днем, и ночью. Остался уже небольшой участок, который находится под контролем украинского режима. Это западная часть: район Домино и небольшая часть частного сектора. Не могу сказать, что это дается легко, это происходит в достаточно тяжелых условиях, но тем не менее ребята продвигаются", - сказал Пушилин. По его словам, ситуация в городе остается под контролем российских сил.

https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872600185.html

артемовск

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин